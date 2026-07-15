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Оби Микел опроверг слухи о помощи ФИФА Аргентине на ЧМ: «Это теория заговора фанатов Роналду»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Нигерии Джон Оби Микель выступил против теорий заговора вокруг пути сборной Аргентины на чемпионате мира и встал на защиту Лионеля Месси.

Источник: Sport24

"Это теория заговора фанатов Роналду. Если бы португальцы выиграли свои матчи, что они и должны были сделать, аргентинцы бы встретились с более сильными командами, а так они выиграли матчи, которые должны были выиграть.

ФИФА не подыгрывает Месси — он сам забивает голы и бьет рекорды. Если они победят Англию, у них появятся отличные шансы защитить титул", — сказал Микель в эфире подкаста The Rest Is Football.

Полуфинале ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Англии начнется в 22:00 по московскому времени.

Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Англия
1
:
Аргентина
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.55
П2
10.75