Оби Микел опроверг слухи о помощи ФИФА Аргентине на ЧМ: «Это теория заговора фанатов Роналду»

"Это теория заговора фанатов Роналду. Если бы португальцы выиграли свои матчи, что они и должны были сделать, аргентинцы бы встретились с более сильными командами, а так они выиграли матчи, которые должны были выиграть.
ФИФА не подыгрывает Месси — он сам забивает голы и бьет рекорды. Если они победят Англию, у них появятся отличные шансы защитить титул", — сказал Микель в эфире подкаста The Rest Is Football.
Полуфинале ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Англии начнется в 22:00 по московскому времени.