Кейн установил рекорд сборной Англии по числу матчей среди полевых футболистов

Он вышел в стартовом составе на полуфинальную игру чемпионата мира — 2026 против команды Аргентины.
Теперь на счету Кейна 121 матч в составе сборной Англии. По этому показателю он обошел бывшего форварда национальной команды Уэйна Руни (120). Рекордсменом является вратарь Питер Шилтон (125).
Кейну 32 года. С августа 2023 года он выступает за германскую «Баварию», до этого играл за английский «Тоттенхэм». Нападающий с 86 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На чемпионате мира в России Кейн 6 раз поразил ворота соперников, став лучшим по этому показателю на том турнире.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.