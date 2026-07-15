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Кейн установил рекорд сборной Англии по числу матчей среди полевых футболистов

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Нападающий Гарри Кейн стал абсолютным рекордсменом сборной Англии по футболу по количеству проведенных матчей среди полевых игроков.

Источник: Reuters

Он вышел в стартовом составе на полуфинальную игру чемпионата мира — 2026 против команды Аргентины.

Теперь на счету Кейна 121 матч в составе сборной Англии. По этому показателю он обошел бывшего форварда национальной команды Уэйна Руни (120). Рекордсменом является вратарь Питер Шилтон (125).

Кейну 32 года. С августа 2023 года он выступает за германскую «Баварию», до этого играл за английский «Тоттенхэм». Нападающий с 86 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На чемпионате мира в России Кейн 6 раз поразил ворота соперников, став лучшим по этому показателю на том турнире.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.