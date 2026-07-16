Месси обновил рекорд чемпионатов мира по футболу, отдав 12-й голевой пас

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обновил собственное достижение на чемпионатах мира по футболу по количеству голевых передач.
Месси отметился двумя голевыми передачами в полуфинальном матче мирового первенства — 2026 против сборной Англии. На счету аргентинца 12 голевых передач. Второе место по этому показателю занимает его соотечественник Диего Марадона (8).
Месси 39 лет, с 2023 года он выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.