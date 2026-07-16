Сборные Аргентины и Испании сыграют в финале чемпионата мира по футболу

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Сборная Аргентины со счетом 2:1 одержала волевую победу над командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Атланте (штат Джорджия, США).
В составе победителей забитыми мячами отметились Энцо Фернандес (85-я минута) и Лаутаро Мартинес (90+2). У проигравших отличился Энтони Гордон (55). В финале, который пройдет 19 июля, сборная Аргентины сыграет с командой Испании, которая ранее обыграла французов (2:0).
Для сборной Аргентины это будет седьмой финал на чемпионатах мира. По этому показателю она обошла итальянцев и сравнялась с бразильцами. На один матч за титул больше провела команда Германии. При этом аргентинцы никогда не проигрывали в полуфиналах — шесть побед в шести играх. В 1978 году, когда сборная Аргентины впервые выиграла мировое первенство, не было плей-офф.
Сборная Англии в четвертый раз дошла до полуфинала чемпионата мира. В 1966 году команда завоевала трофей, в 1990 и 2018 годах — заняла четвертое место по итогам турнира.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Автогол
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