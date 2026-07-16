Сборные Аргентины и Испании сыграют в финале чемпионата мира по футболу

Для сборной Аргентины это будет седьмой финал на чемпионатах мира. По этому показателю она обошла итальянцев и сравнялась с бразильцами. На один матч за титул больше провела команда Германии. При этом аргентинцы никогда не проигрывали в полуфиналах — шесть побед в шести играх. В 1978 году, когда сборная Аргентины впервые выиграла мировое первенство, не было плей-офф.