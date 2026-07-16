Сборные Аргентины и Испании сыграют в финале чемпионата мира по футболу

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Сборная Аргентины со счетом 2:1 одержала волевую победу над командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Атланте (штат Джорджия, США).
В составе победителей забитыми мячами отметились Энцо Фернандес (85-я минута) и Лаутаро Мартинес (90+2). У проигравших отличился Энтони Гордон (55). В финале, который пройдет 19 июля, сборная Аргентины сыграет с командой Испании, которая ранее обыграла французов (2:0).
Для сборной Аргентины это будет седьмой финал на чемпионатах мира. По этому показателю она обошла итальянцев и сравнялась с бразильцами. На один матч за титул больше провела команда Германии. При этом аргентинцы никогда не проигрывали в полуфиналах — шесть побед в шести играх. В 1978 году, когда сборная Аргентины впервые выиграла мировое первенство, не было плей-офф.
Сборная Англии в четвертый раз дошла до полуфинала чемпионата мира. В 1966 году команда завоевала трофей, в 1990 и 2018 годах — заняла четвертое место по итогам турнира.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.