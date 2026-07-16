Впервые в истории ЧМ в финале сыграют действующие чемпионы Евро и Кубка Америки

В решающем матче турнира Аргентина встретится с Испанией, которая ранее победила Францию — 2:0. Впервые в истории чемпионатов мира за трофей сыграют действующие победители двух главных континентальных турниров: Испания выиграла Евро-2024, а Аргентина — Кубок Америки-2024.