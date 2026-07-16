Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля

Самый успешный тренер в истории аргентинской сборной, конечно, мастер психологических приемов, однако они оставались за кулисами. Зато оттуда просачивались новости о тактических экспериментах на тренировках, наигрывании двух схем и возможных изменениях в составе. Слухи обещали две перестановки, но все ограничились одной. Справа вместо ветерана Де Пауля появился классический фланговый игрок Джулиано Симеоне. Как после этого не вспомнить его знаменитого отца, который в ⅛ финала ЧМ-1998 спровоцировал удаление Бекхэма? Тем более, Аргентина в среду выбрала темно-синюю форму: в такой же она выбила англичан и на том турнире, и в легендарном четвертьфинале ЧМ-1986 на «Ацтеке». Том самом, который вместил «руку Бога» и величайший гол Диего Марадоны.