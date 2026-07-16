Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля

Счастливые цвета
«За Мальвины, за Диего, за последний трофей Лео», — аргентинцы пели одну из любимых песен своих болельщиков еще в раздевалке сразу после матча со Швейцарией. Для них встречи с Англией — больше, чем просто футбол. Немцу Томасу Тухелю этого до конца не понять. Главный тренер «Трех львов» признавал, что для соперника история — часть национальной культуры, которая дает дополнительный эмоциональный заряд, но при этом подчеркивал: «Не нужно погружаться в прошлое, потому что история не имеет к нам никакого отношения и никак нам не поможет». Тухель олицетворял немецкое спокойствие и хотел видеть такую же команду.
Аргентинцы же — если последить за прессой и соцсетями — словно питались эмоциями. Есть ощущение, что цитирование английских экспертов и звезд прошлого превратилось в южноамериканской стране в национальную забаву. Чем больше уверенности в успехе британцев и сомнений в силе «Альбиселесте» со стороны Терри, Гари Нэвилла, Руни — тем лучше для атмосферы. Впрочем, в большей степени это был фон, тогда как на публике представители двух сборных оставались корректными, а Лионель Скалони подчеркнул: он не станет смешивать футбол и политику из уважения к тому, что произошло много лет назад.
Самый успешный тренер в истории аргентинской сборной, конечно, мастер психологических приемов, однако они оставались за кулисами. Зато оттуда просачивались новости о тактических экспериментах на тренировках, наигрывании двух схем и возможных изменениях в составе. Слухи обещали две перестановки, но все ограничились одной. Справа вместо ветерана Де Пауля появился классический фланговый игрок Джулиано Симеоне. Как после этого не вспомнить его знаменитого отца, который в ⅛ финала ЧМ-1998 спровоцировал удаление Бекхэма? Тем более, Аргентина в среду выбрала темно-синюю форму: в такой же она выбила англичан и на том турнире, и в легендарном четвертьфинале ЧМ-1986 на «Ацтеке». Том самом, который вместил «руку Бога» и величайший гол Диего Марадоны.
Полчаса без ударов
Тухель ответил целой серией перестановок. Восстановившегося Райса в старте ждали, тогда как появление на флангах обороны Джеймса и Спенса, а также выход справа в атакующей тройке Роджерса стал сюрпризом. Англичане с первых минут включили бешеный прессинг, заставив соперника сразу потерять мяч. Аргентинцы старались отвечать тем же, приправив свое давление фирменными провокациями. Подтолкнуть, заехать локтем, проветрить голеностоп оппонента в стыке — далеко не все представляют, какой на самом деле изысканный и бесконечный набор способов залезть сопернику под кожу и вывести его из себя есть в южноамериканском футболе.
Некоторые приемы в эпоху ВАР уже не применить, потому что содеянное потянет на длительную дисквалификацию, но трижды за десять минут оказавшемуся на газоне Андерсону мало не показалось. В этом, кстати, можно было усмотреть систему, так как именно новичок «Манчестер Сити» отвечает за продвижение мяча. И если целью было сбить англичан с ритма, измотать, а потом постараться решить все в атаке за счет высокого исполнительского мастерства, то как минимум частично план выглядел рабочим.
Аргентина, осмысленно принеся в жертву творческое начало, не позволила Англии ничего. Лучше всего происходившее на поле иллюстрировал ноль в графе «удары» по итогам первых тридцати минут. Ничего подобного на ЧМ еще не случалось. А потом Месси взорвался дриблингом и выстрелил с дальней дистанции. Лео попал в защитника, и Энцо Фернандес с подбора послал мяч в сантиметрах от верхнего угла. Это была первая и единственная запомнившаяся до перерыва атака, а на отдых команды уходили суммарно с тремя неудачными попытками поразить цель. Зато фолов насобирали сразу 19 (12−7 в пользу Аргентины).
Подвиг по расписанию
Едва же началась вторая половина, аргентинцы взорвались полноценным голевым моментом. Симеоне в лучших традициях своего отца выиграл борьбу за мяч, и Альварес заставил Пикфорда поработать плотным ударом в ближний угол. Вторая попытка Хулиана завершилась попаданием во внешнюю сторону сетки. Но когда показалось, что южноамериканцы забрали инициативу, из тени вышел Кейн. Точнее, Харри опустился в глубину поля и забросил мяч на фланг, а Тальяфико забыл, что лучшее — враг хорошего. Защитника страховали, но он попытался прервать передачу ударом через себя. В результате Райс забрал подбор, а Роджерс с бровки вырезал идеальную передачу Гордону, за которым не успел Молина.
1:0 — это полностью меняло тактику и стратегию игры, и условия уже мог диктовать Тухель. Томас должен выписать отдельную благодарность Спенсу за его сумасшедший подкат, который сорвал выход Симеоне один на один. Не дав сравнять счет, англичане перешли в прагматичный режим, тогда как Скалони сразу снял с игры опорника Паредеса, отправив на левый фланг Гонсалеса. Подстроиться под него моментально не удалось, между тем Нико стал главным адресатом передач Месси. Одна из них должна была стать голевой, но Англию спасли невероятная реакция Пикфорда и пауза на водопой, которая позволила немного перевести дух. Но не потушила пожар, хотя Тухель под Гонсалеса выпустил Консу.
Только Скалони все делал быстрее и сместил акцент на другой фланг — за счет свежих Монтиэля и Де Пауля. Аргентинцы загружали штрафную подачами в лучших британских традициях. После одной из них не спасли бы даже два Пикфорда, но Мак Аллистер попал в штангу. От Тухеля снова требовались экстренные меры. Гигант Берн третьим центральным защитником. Плюс — О’Райлли. Все, чтобы выстоять. Не помогло. Розыгрыш углового, и Месси — вместо уже привычного навеса — катит мяч к линии штрафной под удар Энцо Фернандесу. Как говорится — вынимайте!
Дальше Аргентину было уже не остановить. Англия выживала, а ее безжалостно добивали. Мак Аллистер снова попал в штангу, но Месси — опередив Спенса — подобрал мяч у края штрафной и навесил на голову Лаутаро Мартинесу.
Сияющая улыбка на лице Скалони за несколько минут до финального свистка — символ этой великой сборной. Ее невозможно сломать. Впереди — Испания. Финал мечты, в котором сойдутся две лучшие сборные планеты.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти