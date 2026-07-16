Кейн: «Большую часть матча Англия играла хорошо. Очень больно остановиться в шаге от цели, ребята отдали все»

"Очень обидно за ребят, за всех — команду, штаб и болельщиков. Большую часть матча мы играли хорошо. Но когда повели 1:0, будто начали просто удерживать счет, а на таком уровне этого недостаточно. Очень тяжело, потому что мы проделали огромную работу, чтобы оказаться здесь. Ребята отдали все: силы, кровь, пот и слезы. Поэтому особенно больно остановиться в шаге от цели.