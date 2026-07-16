Кейн: «Большую часть матча Англия играла хорошо. Очень больно остановиться в шаге от цели, ребята отдали все»

"Очень обидно за ребят, за всех — команду, штаб и болельщиков. Большую часть матча мы играли хорошо. Но когда повели 1:0, будто начали просто удерживать счет, а на таком уровне этого недостаточно. Очень тяжело, потому что мы проделали огромную работу, чтобы оказаться здесь. Ребята отдали все: силы, кровь, пот и слезы. Поэтому особенно больно остановиться в шаге от цели.
[После гола] нам стало трудно оказывать давление на мяч. В первом тайме и в начале второго мы хорошо прессинговали, высоко встречали соперника и серьезно на него давили. Благодаря этому мы отбирали мячи и лучше контролировали игру.
После нашего гола — то ли они отправили вперед больше игроков, то ли мы уже не могли играть с ними один в один — пошла атака за атакой. Ребята блокировали удары, но в итоге этого оказалось недостаточно".
Закончились ли у нас силы? Не знаю. Ребята всегда готовы к любому развитию событий. Когда мы вышли вперед, установка была прежней — продолжать атаковать и забить еще. После двух пропущенных голов мы пытались что-то изменить, но вернуть себе инициативу уже не смогли.
На этом турнире у нас было много хороших моментов и матчей, мы снова дошли до полуфинала. Мы говорим, что уже стучимся в эту дверь. Мы близко, но в решающих матчах нам по-прежнему не хватает последней детали.
Такие турниры отнимают очень много сил — физических и эмоциональных, давление тоже огромное. За шесть или семь недель, которые мы провели вместе, команда показала, что способна с этим справляться. Но той самой последней детали нам все еще не хватает", — сказал Кейн BBC Sport.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти