Линекер назвал Тухеля немецким шпионом в сборной Англии на ЧМ-2026

«Это шутка, но вдруг Томас Тухель — немецкий шпион в сборной Англии? В Германии дела идут не очень, они могли внедрить кого-то к нам. После матча с Хорватией Тухель говорил, что команда будет играть в атакующий футбол, а затем сделал абсолютно противоположное», — приводит слова Линекера Bild.