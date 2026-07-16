Линекер назвал Тухеля немецким шпионом в сборной Англии на ЧМ-2026

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
перерыв
Вестри
0
:
Карабах
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.70
П2
1.00
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Нымме Калью
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Морнар
1
:
Атлетик Э
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Жилина
2
:
Хайдук С
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
3
:
Войводина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Алюминий
0
:
Шериф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Европа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Балкани
3
:
Конна'с Куэй
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:6
Силекс
0
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Дерри Сити
1
:
ЦСКА Сф
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 2:4
Университатя Кл
0
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
1
:
Рунавик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викингур Л
2
:
Стьярнан
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Колома
3
:
Пенибонт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис В
2
:
ОФК Петровац
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тб
1
:
Мондорф-ле-Бен
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:4
БАТЭ
0
:
Эльбасани
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Милсами
0
:
Вележ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левадия
5
:
Карнарвон
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
РФШ
2
:
Гленторан
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пайде
3
:
Хегельманн Литауэн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пюник
1
:
Марсакслокк
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Торпедо Кт
0
:
Зиря
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ильвес
3
:
Дифферданж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сент-Джозефс
0
:
Богемианс Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:6
Елимай
2
:
Алашкерт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Интер Т
2
:
Сараево
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Астана
1
:
Динамо Тр
4
П1
X
П2

Линекер назвал Тухеля немецким шпионом в сборной Англии на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал главного тренера национальной команды после ее вылета с чемпионата мира-2026.

Источник: Reuters

В полуфинале турнира англичане проиграли аргентинцам со счетом 1:2.

«Это шутка, но вдруг Томас Тухель — немецкий шпион в сборной Англии? В Германии дела идут не очень, они могли внедрить кого-то к нам. После матча с Хорватией Тухель говорил, что команда будет играть в атакующий футбол, а затем сделал абсолютно противоположное», — приводит слова Линекера Bild.

Англия сыграет в матче за третье место ЧМ-2026 с Францией. Матч состоится 19 июля в Майами.

Англия
1:2
Первый тайм: 0:0
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
15.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Лионель Скалони
Голы
Англия
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Аргентина
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Статистика
Англия
Аргентина
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
5
14
Удары в створ
2
5
Угловые
1
6
Фолы
11
15
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти