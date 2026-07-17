Кейн — о поражении в полуфинале ЧМ от Аргентины: «Никакие слова не способны заглушить пустоту»

Вчера англичане уступили аргентинцам со счетом 1:2.
"Сейчас никакие слова не способны заглушить эту пустоту внутри. Мы были близки, очень близки к еще одному финалу, но этого не хватило. За последние 7 недель мы отдали все силы, и смириться с этим поражением на самом флажке очень тяжело!
Я знаю, что ожидания высоки, и это справедливо. Мы стучимся в эту дверь уже 8 лет, но нам снова не хватает последнего элемента пазла! Теперь мы должны разъехаться, переварить это и найти способ стать лучше. Я так горд парнями и тем, что мы показывали на протяжении всего турнира — мы прошли через сложные матчи и тяжелую атмосферу.
Эти воспоминания останутся с нами, игроками, и, уверен, с вами, болельщиками, на очень, очень долгое время! Стремление к славе не означает, что вы обязательно ее добьетесь. За нее нужно бороться, падать, подниматься и идти дальше. Именно так мы и поступим. Нет другого пути, кроме как продолжать верить и продолжать двигаться вперед.
Спасибо каждому болельщику, который приехал и поддерживал нас на стадионах. Спасибо каждому болельщику дома за веру в нас. Спасибо парням и персоналу за все, что вы отдали команде. Как и всегда: побеждаем мы или проигрываем — мы учимся и идем дальше!", — написал Кейн в соцсети X.
В ночь на 19 июля сборная Англии сыграет матч за 3-е место против команды Франции. Игра начнется в 0:00 по московскому времени.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти