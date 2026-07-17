Кейн — о поражении в полуфинале ЧМ от Аргентины: «Никакие слова не способны заглушить пустоту»

Я знаю, что ожидания высоки, и это справедливо. Мы стучимся в эту дверь уже 8 лет, но нам снова не хватает последнего элемента пазла! Теперь мы должны разъехаться, переварить это и найти способ стать лучше. Я так горд парнями и тем, что мы показывали на протяжении всего турнира — мы прошли через сложные матчи и тяжелую атмосферу.