Шакира обратилась к Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ: «Присутствие такой женщины, как Рокуццо, дает ему сил»

"То, что делает Лионель Месси, — это нечто большее, чем просто выдающееся! Это показывает ценности человека, который глубоко предан своему делу, дисциплинирован в трудные времена и вопреки всему. Это доказывает, что человека не определяет ни возраст, ни то, что говорят другие.