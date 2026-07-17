Шакира обратилась к Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ: «Присутствие такой женщины, как Рокуццо, дает ему сил»

В полуфинале ЧМ-2026 Месси отдал две голевые передачи, благодаря которым аргентинцы обыграли англичан (2:1).
"То, что делает Лионель Месси, — это нечто большее, чем просто выдающееся! Это показывает ценности человека, который глубоко предан своему делу, дисциплинирован в трудные времена и вопреки всему. Это доказывает, что человека не определяет ни возраст, ни то, что говорят другие.
И я знаю, что присутствие такой женщины, как Антонела Рокуццо, дает ему сил и вдохновение доказывать это!", — написала Шакира на своей странице в социальной сети.