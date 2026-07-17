Капитанскую повязку Марадоны с матча против англичан на ЧМ-1986 продали на аукционе

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Капитанская повязка аргентинского футболиста Диего Марадоны, которую он носил на чемпионате мира 1986 года, продана на аукционе за $ 512 тыс. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома Sotheby’s.
Эту повязку Марадона, в частности, надел на четвертьфинальный матч против команды Англии (2:1). В той игре аргентинец оформил дубль. Один из голов он забил рукой. Это взятие ворот прозвали «рукой бога».
Ранее ТАСС сообщал, что игровую футболку единственного трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле с финального матча турнира 1958 года купили на аукционе почти за $5 млн.
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