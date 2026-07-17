Месси против Ямаля, мощь против прагматичности. Главные дуэли финала ЧМ

На противоположной стороне — сборная Испании, чей футбол куда более прагматичен. «Красная фурия» буквально помешана на контроле мяча, причем нередко использует владение как инструмент обороны. Когда испанцы ведут в счете, они умеют грамотно удерживать преимущество, не позволяя сопернику перехватить инициативу. Именно эта способность, в сочетании с индивидуально сильной оборонительной линией, позволила сборной Испании стать самой малопропускающей командой турнира: в ее воротах мяч оказывался лишь однажды. Такой баланс между контролем и надежностью делает коллектив Луиса де ла Фуэнте крайне неудобным соперником для любой атакующей команды, в том числе и для действующих чемпионов мира.