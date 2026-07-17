Тухель — о вылете Англии: «Мы не такие, как Испания и Аргентина. Контроль мяча не в нашей ДНК»

"В тот момент я подумал, что никакая схема в мире не смогла бы нам помочь.
Потому что на самом деле мы были слишком пассивными, нам не хватало физической мощи. Мы не могли остановить рывки игроков в нашу штрафную, а их подачи тоже были на высшем уровне.
Я еще не видел статистику, но думаю, что сразу после забитого гола ситуация полностью изменилась: мяч стал гораздо реже оставаться у нас. Мы больше не могли выигрывать дуэли, поэтому опускались все глубже и глубже. Это никогда не было нашим планом, но так получилось.
У нас не получалось останавливать рывки игроков из второй линии — полузащитников, которые проходили через наши разрывы. А их подачи были идеальными. Нужно снова завладеть мячом, иначе ты не сможешь сбить давление и вернуть себе инициативу.
Я думаю, что владение мячом играет ключевую роль. Возможно, это не настолько заложено в нашей ДНК, как в ДНК Испании или Аргентины и Бразилии — брать мяч под контроль и управлять игрой через владение", — цитирует Тухеля Sky Sports.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти