Тухель — о вылете Англии: «Мы не такие, как Испания и Аргентина. Контроль мяча не в нашей ДНК»

Я еще не видел статистику, но думаю, что сразу после забитого гола ситуация полностью изменилась: мяч стал гораздо реже оставаться у нас. Мы больше не могли выигрывать дуэли, поэтому опускались все глубже и глубже. Это никогда не было нашим планом, но так получилось.