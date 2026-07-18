Чемпионские перстни, финал под угрозой, судьей стал Винчич: главное на ЧМ-2026 за 17 июля

Чемпионат мира вот-вот закончится — уже в ночь на 19 июля Франция и Англия разыграют бронзовые медали, а на следующий день состоится финал между Испанией и Аргентиной, а также церемония закрытия.
До тех пор футбол на паузе — но не события вокруг него: в ФИФА объявили арбитра на решающую встречу и рассказали о необычной награде победителям, президент Аргентины отказался ехать в Нью-Джерси, да и сам финал находится под угрозой срыва из-за пожаров.
Финал рассудит Винчич
Главный матч чемпионата мира между Аргентиной и Испанией обсудит бригада словенского арбитра Славко Винчича — об этом в торжественной обстановке объявил глава судейского департамента ФИФА Пьерлуиджи Коллина. Получивший важнейшее назначение в жизни рефери не смог сдержать слез.
«Был в шоке. Но потом пришло счастье. Я дрожал. Получить назначение на финал чемпионата мира — невероятная честь. Это мечта любого молодого судьи, который только начинает карьеру. Очень горжусь собой и своей командой. Трудно подобрать слова. Но я невероятно горд тем, что буду представлять Словению на крупнейшем спортивном событии в мире. Мы очень гордимся и сделаем все возможное», — цитирует Винчича Yahoo Sports.
Славко — элитный рефери, он работает в системе ФИФА с 2010 года и уже отсудил два крупных финала: Лиги Европы в 2022 году и Лиги чемпионов в 2024. При этом были в его биографии и скандалы — шесть лет назад словенца задержали в Боснии и Герцеговине как участника нелегальной «секс-вечеринки». Правда, позднее отпустили — по делу он проходил как свидетель. Сам словенец говорил, что оказался на мероприятии случайно. Теперь история давно забыта — 19 июля Винчича ждет вечеринка покруче.
Президент Аргентины не поедет на финал
На решающей игре в Нью-Джерси будет, кажется, весь мировой бомонд — участие подтвердили президент США Дональд Трамп, королевская семья из Испании во главе с монархом Филиппом VI, испанский премьер-министр Педро Санчес. А вот президент Аргентины Хавьер Милей останется дома — из-за суеверий.
«Ни за что. Я буду смотреть матч из Оливоса, где глядел и все остальные. Поскольку сейчас холодно, а отопление я не включаю, я ношу куртку с логотипом нефтяной компании. В день матча со Швейцарией мне стало очень жарко. Я снял ее — и они забили нам гол. Я снова надел куртку и с тех пор больше ее не снимал», — сказал Милей в интервью радиостанции El Observador.
Победителям ЧМ вручат перстни
Кубок и золотые медали будут не единственной наградой победителям ЧМ. ФИФА официально объявила еще один подарок — популярные в американском спорте чемпионские перстни.
«Победители турнира впервые в истории соревнований получат чемпионские кольца, которые привнесут одну из самых узнаваемых американских спортивных традиций в мировой футбол», — говорится в официальном заявлении федерации.
Дизайн у перстней по-настоящему величественный: золото, драгоценные камни, Кубок мира и символика турнира. Но насладиться им победители смогут не сразу — в ФИФА не успели сделать кольца в срок, поэтому после финала вручат только копии. Всего планируется выпустить 2026 ювелирных изделий — 30 подарят чемпионам, 1996 пустят на продажу.
Финалу угрожают пожары
Разного рода природные катаклизмы происходят на протяжении всего ЧМ-2026. Последние дни не стали исключением — решающий матч находится под вопросом из-за лесных пожаров, которые сейчас бушуют в Канаде. Дым от них добирается до северо-востока в США — из-за загрязнения воздуха уже была перенесена игра между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс».
Аналогичный сценарий в случае финала чемпионата мира маловероятен, но не исключается полностью. Как сообщило аргентинское издание Ole, в ФИФА следят за ситуацией и готовы активировать специальные протоколы в случае опасности. Пока же, по данным Sky News, организация ведет консультации с Белым домом.
«Англию сгубила трусость Тухеля»
Сборная Англии проиграла Аргентине в полуфинале (1:2) чемпионата мира из ошибок главного тренера Томаса Тухеля. Такое мнение в авторской колонке для «СЭ» высказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.
"Англичан сгубила трусливая тактика Тухеля. Это на сто процентов тренерское поражение! Когда в ⅛ с Мексикой он поставил автобус, к такому повороту все отнеслись с пониманием — после удаления Куансы почти весь второй тайм сборная провела в меньшинстве.
Но в полуфинале с Аргентиной при счете 1:0 садиться глубоко в оборону и выпускать шесть защитников, напрочь отказавшись от контригры… Странное решение. Оно и похоронило команду. Причем вколотил победный мяч головой в окружении высоченных британцев вышедший на замену Лаутаро Мартинес, чей рост — 174 сантиметра. Символично", — написал Нигматуллин.
Что смотрим дальше.
На чемпионате мира осталось две игры.
Артем Белинин