Дидье Дешам: Я буду скучать по сборной Франции

Дешам отметил, что, несмотря на отсутствие борьбы за главный трофей, предстоящий матч имеет большое значение для команды.
«Я чувствую ответственность за результат этой игры, которая точно не является товарищеской. Это не тот матч, в котором мы хотели бы участвовать, но так сложилось. Это встреча за третье место, и вместе с моим штабом и игроками я должен сделать всё возможное, чтобы победить. Англия не хотела играть этот матч, как и мы, но такова реальность. Это наша цель, и именно об этом я думаю сейчас», — сказал Дешам, слова которого приводит L'Équipe.
Французский специалист также признался, что осознаёт приближение окончания своего этапа в сборной и будет скучать по команде.
"Где-то внутри я прекрасно понимаю, что занавес скоро опустится. Не хочу никого расстраивать, но знаю, что буду скучать по сборной Франции. Мне повезло быть частью этой команды, носить эту футболку, пережить невероятные моменты и сложные испытания. Этот этап заканчивается, но жизнь продолжается. Я не знаю, что ждёт меня дальше, но по своему характеру я позитивный человек. Всё будет хорошо.
Сборная Франции — лучшее, что произошло со мной в профессиональной жизни. 25 лет оставляют след в судьбе любого человека, особенно когда они наполнены воспоминаниями. Но самое важное — это всегда то, что ждёт впереди", — добавил Дешам.
Дешам выступал за сборную Франции как игрок с 1989 по 2000 год, а с 2012 года возглавляет национальную команду. Под его руководством французы выиграли чемпионат мира-2018 и дошли до финала ЧМ-2022.