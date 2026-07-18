Дидье Дешам: Я буду скучать по сборной Франции

«Я чувствую ответственность за результат этой игры, которая точно не является товарищеской. Это не тот матч, в котором мы хотели бы участвовать, но так сложилось. Это встреча за третье место, и вместе с моим штабом и игроками я должен сделать всё возможное, чтобы победить. Англия не хотела играть этот матч, как и мы, но такова реальность. Это наша цель, и именно об этом я думаю сейчас», — сказал Дешам, слова которого приводит L'Équipe.