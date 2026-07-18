«Это самая сильная сборная своей страны всех времен». Игнашевич назвал лучшего тренера ЧМ-2026

"Я всегда был поклонником игры сборной Франции, ее стиля. На мой взгляд, Дешам — носитель тех традиций, которые были заложены. Это не шараханье от схемы к схеме, это 4−2−3−1 или 4−3−3 с великолепными вингерами, с центральным нападающим и тем, кто играет под ним. Это передача эстафетной палочки из поколения в поколение. Мое мнение, говоря про эту сборную — это лучшая сборная Франции всех времен, даже лучше 1982 года с Платини в составе и сильнее 1998 года. Футбольное невезение, что они не оказались в финале. Это команда без слабых мест, разве только позиция левого защитника, которая в сложный момент дала сбой. По потенциалу и по тому, как Дешам управлял командой на турнире, заслуживает самых высоких оценок.