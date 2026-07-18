Почему Месси в эпоху Пеле не играл бы на чемпионате мира в 39 лет

Бывший профессиональный футболист и один из ведущих мировых экспертов в области физической подготовки Бангсбе подчеркивает, что дело не только в способности быстро бегать, но и в умении делать это постоянно. По его словам, современный футбол — это прежде всего вопрос восстановления, способности «максимально быстро приходить в себя» после нагрузок.