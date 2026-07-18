Почему Месси в эпоху Пеле не играл бы на чемпионате мира в 39 лет

За последние полвека футбол претерпел значительные изменения, коснувшиеся правил, тактики и, что особенно важно, физиологии игроков. Современный футбол предъявляет новые требования к скорости, выносливости и долголетию спортсменов.
Так, в 1970 году сборная Бразилии показала комбинацию из восьми передач, которая длилась рекордные по тем меркам 30 секунд, прежде чем Карлос Альберто забил в финале против Италии.
Через 50 лет, в финале ЧМ-2022 Аргентина повторила нечто похожее против Франции. Розыгрыш из семи пасов, который завершил Анхель Ди Мария, занял всего 12 секунд. Эта существенная разница в скорости комбинаций хорошо показывает произошедшие перемены.
Также изменился возрастной состав команд. 39-летний Лионель Месси является лучшим бомбардиром чемпионата мира, что еще 20 лет назад сложно было представить.
«РБК Спорт» рассказывает, как эволюционировали тела ведущих футболистов и какие факторы способствовали этим трансформациям.
Как изменилась физическая форма футболистов за 50 лет
Работавший со сборной Бразилии на чемпионате мира 2014 года доктор Орландо Лайтано, отмечает, что современные футболисты биологически отличаются от своих предшественников. Эволюция физических упражнений, медицины и изменения в правилах игры привели к тому, что профессиональный футбол требует борьбы за каждый сантиметр поля, и, «как следствие, современным игрокам приходится становиться быстрее и сильнее».
Так, за последние 50 лет игроки чемпионата Англии стали выше и стройнее. С 1973 по 2013 год средний рост футболистов увеличился более чем на 4 см. В следующее десятилетие вратари и защитники продолжали расти, а средний рост нападающих и полузащитников немного уменьшился (по данным исследования Вулверхэмптонского университета).
Также футболисты приобрели более угловатое и эктоморфное телосложение, что подтверждается ростом показателя обратного индекса пропорциональности (RPI), который измеряет соотношение роста и веса, подчеркивая общую худобу.
Изменение телосложения связано с улучшением качества полей и возросшей нагрузкой, которую испытывают современные игроки. Профессор и соавтор исследования Алан Невилл отмечает, что в 1970-х годах поля в середине зимы были очень грязными «и игрокам приходилось быть очень мускулистыми, чтобы показывать хорошие результаты».
Теперь, когда поля стали лучше, «появляются более легкие и стройные игроки, которые могут дольше сохранять высокую работоспособность». Эксперты считают, что большая часть этой энергии расходуется на скорость.
Главные изменения в физике игроков
Современный футбол требует от игроков гораздо большей скорости и выносливости, чем полвека назад. Если в 1970—1980-х годах футболисты редко превышали скорость 30 км/ч, то на чемпионате мира-2022 как минимум десять игроков показали скорость выше 35 км/ч. Это произошло благодаря отличным газонам, ультралегкой экипировке и мячам.
Также игрокам приходится чаще разгоняться до максимальной скорости. Профессор физиологии физических упражнений Копенгагенского университета Йенса Бангсбю сказал, что нападающие XX века могли большую часть игры проводить в медленном темпе, изредка ускоряясь для удара по мячу. Сейчас же такая тактика невозможна.
На чемпионате Европы-2024 игроки разгонялись до скорости 25 км/ч и выше около 12 раз за матч. При этом количество таких ускорений сильно зависело от позиции. Центральные защитники и полузащитники делали в среднем восемь спринтов, нападающие — двенадцать, а крайние защитники — четырнадцать.
Бывший профессиональный футболист и один из ведущих мировых экспертов в области физической подготовки Бангсбе подчеркивает, что дело не только в способности быстро бегать, но и в умении делать это постоянно. По его словам, современный футбол — это прежде всего вопрос восстановления, способности «максимально быстро приходить в себя» после нагрузок.
Такое ускорение игры, особенно в последнее десятилетие, во многом связано с тактикой высокого прессинга — быстрых, скоординированных попыток отобрать мяч у соперника на его половине поля.
Интересно, что общая дистанция, преодолеваемая игроками за матч, значительно не увеличилась. Исследования показывают, что в 1970-х годах игроки проходили пешком, бежали трусцой или бежали в среднем 8,7 км за матч.
В 1990-х этот показатель достиг пика — 11,4 км, но затем начал снижаться. На ЧМ-2022 игроки пробегали в среднем 10,6 км за матч, хотя этот показатель варьировался в зависимости от амплуа.
Секрет долголетия в профессиональном футболе
Спортивная медицина позволила игрокам ХХI века минимум на пять лет увеличить длительность карьеры. Раньше до 35 лет доигрывали немногие. Фактически карьера великих Пеле, Йохана Кройфа, Франца Беккенбаэура завершилась до этой отметки. После они доигрывали карьеру в США или на родине. Даже о попадании в сборную речи не шло, не говоря уже о более серьезных целях.
Теперь же 35 лет не приговор. Сегодня уже никого не удивляет 40-летний футболист на элитном уровне. В результате средний возраст игроков Лиги чемпионов увеличился с 24,9 года в 1992 году до 26,5 года в 2018-м.
Чемпионаты мира последних лет стали самыми «возрастными» в истории. На ЧМ-2018 средний возраст игроков достиг 27,9 года. Разница особенно заметна, если учесть, что в 1990 году на мировых первенствах было всего семь игроков старше 35 лет, теперь их в десять раз больше.
На текущем чемпионате мира в Северной Америке в заявках команд числятся 72 игрока старше 35 лет. Восемь из них старше 40 лет, что превышает общее количество сорокалетних игроков на всех предыдущих турнирах.