Гонщик «Формулы-1» Алонсо — о ЧМ-2026: «Англия была сильнее Аргентины, но проблема — Месси»

«Думаю, Англия была более сильной командой, и я больше боялся встречи с ней в финале. Не могу сказать, что Аргентина будет легкой, но в Испании мы рады, что прошла именно она — потому что считаем, что с ней будет легче. Хотя, возможно, Англия заслуживала финал чуть больше. Проблема — Месси», — добавил пилот «Астон Мартин».