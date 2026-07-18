Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19.07
Франция
:
Англия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.15
П2
3.90
Футбол. Первая лига
19.07
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.70
Футбол. Первая лига
19.07
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.30
П2
2.17
Футбол. Первая лига
19.07
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.07
П2
2.86
Футбол. Первая лига
19.07
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.17
П2
2.91
Футбол. Первая лига
19.07
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.31
П2
4.21

Скалони оценил возможность Месси сыграть еще на одном ЧМ

Скалони не удивится, если Месси выступит еще на одном чемпионате мира.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что не удивится, если капитан национальной команды Лионель Месси выступит еще на одном чемпионате мира по футболу.

Месси на первенстве в США, Канаде и Мексике проводит свой шестой чемпионат мира. В 2022 году аргентинцы стали победителями турнира, тогда Месси забил семь голов. На текущем первенстве сборная Аргентины дошла до финала, Месси с восемью мячами в 39 лет возглавляет гонку бомбардиров.

«Последний чемпионат мира для Месси? Откуда мне знать? Вам нужно спросить его самого. Понятия не имею, потому что он никогда не перестает удивлять. Это вопрос к нему», — приводит слова Скалони Marca.

«Достичь финала в 39 лет — это невероятно. Поэтому, когда я сказал, что мы должны наслаждаться этим, мы должны ценить то, что он делает. Он — настоящая история и легенда, и вся эта команда, которая привела нас к этим замечательным временам», — добавил он.

В финале сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Матч пройдет 19 июля в Нью-Йорке.