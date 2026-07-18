Скалони оценил возможность Месси сыграть еще на одном ЧМ

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что не удивится, если капитан национальной команды Лионель Месси выступит еще на одном чемпионате мира по футболу.
Месси на первенстве в США, Канаде и Мексике проводит свой шестой чемпионат мира. В 2022 году аргентинцы стали победителями турнира, тогда Месси забил семь голов. На текущем первенстве сборная Аргентины дошла до финала, Месси с восемью мячами в 39 лет возглавляет гонку бомбардиров.
«Последний чемпионат мира для Месси? Откуда мне знать? Вам нужно спросить его самого. Понятия не имею, потому что он никогда не перестает удивлять. Это вопрос к нему», — приводит слова Скалони Marca.
«Достичь финала в 39 лет — это невероятно. Поэтому, когда я сказал, что мы должны наслаждаться этим, мы должны ценить то, что он делает. Он — настоящая история и легенда, и вся эта команда, которая привела нас к этим замечательным временам», — добавил он.
В финале сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Матч пройдет 19 июля в Нью-Йорке.