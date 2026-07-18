Скалони оценил возможность Месси сыграть еще на одном ЧМ

«Достичь финала в 39 лет — это невероятно. Поэтому, когда я сказал, что мы должны наслаждаться этим, мы должны ценить то, что он делает. Он — настоящая история и легенда, и вся эта команда, которая привела нас к этим замечательным временам», — добавил он.