Маскерано: «Эта сборная Аргентины — лучшая, которую я видел за 42 года»

«Невозможно представить себе все то, чего добилась Аргентина. В финал вышли две команды, которые на протяжении долгого времени демонстрируют наибольшую стабильность — такова реальность. Если и есть две сборные в мире, которые показывали регулярность в последние три-четыре года, то это именно они. Аргентина — тем более. Она уже пять лет держит превосходный уровень. Это прекрасный финал для футбола в целом, потому что сошлись две команды, которые играют в отличный футбол», — приводит Mundo Deportivo слова Маскерано.
Он также оценил роль Лионеля Скалони в успехах сборной Аргентины.
«Для того чтобы появился Скалони, должно было случиться то, что случилось в 2018-м [Аргентина вылетела на стадии ⅛ финала, уступив Франции со счетом 3:4. — Прим. “СЭ”]. Он — ключевой человек, наряду с игроками, безусловно. Для меня это лучшая сборная, которую я видел за свои 42 года», — добавил Маскерано.
Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США) в воскресенье, 19 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти