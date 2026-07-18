Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19.07
Франция
:
Англия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.15
П2
3.90
Футбол. Первая лига
19.07
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.70
Футбол. Первая лига
19.07
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.30
П2
2.17
Футбол. Первая лига
19.07
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.07
П2
2.86
Футбол. Первая лига
19.07
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.17
П2
2.91
Футбол. Первая лига
19.07
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.31
П2
4.21

Маскерано: «Эта сборная Аргентины — лучшая, которую я видел за 42 года»

Бывший футболист сборной Аргентины Хавьер Маскерано, завершивший карьеру в национальной команде после чемпионата мира-2018 в России, поделился мнением об уровне аргентинской и испанской сборных в преддверии финала ЧМ-2026.

Источник: AP 2024

«Невозможно представить себе все то, чего добилась Аргентина. В финал вышли две команды, которые на протяжении долгого времени демонстрируют наибольшую стабильность — такова реальность. Если и есть две сборные в мире, которые показывали регулярность в последние три-четыре года, то это именно они. Аргентина — тем более. Она уже пять лет держит превосходный уровень. Это прекрасный финал для футбола в целом, потому что сошлись две команды, которые играют в отличный футбол», — приводит Mundo Deportivo слова Маскерано.

Он также оценил роль Лионеля Скалони в успехах сборной Аргентины.

«Для того чтобы появился Скалони, должно было случиться то, что случилось в 2018-м [Аргентина вылетела на стадии ⅛ финала, уступив Франции со счетом 3:4. — Прим. “СЭ”]. Он — ключевой человек, наряду с игроками, безусловно. Для меня это лучшая сборная, которую я видел за свои 42 года», — добавил Маскерано.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США) в воскресенье, 19 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Англия
1:2
Первый тайм: 0:0
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
15.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Лионель Скалони
Голы
Англия
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Аргентина
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Статистика
Англия
Аргентина
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
5
14
Удары в створ
2
5
Угловые
1
6
Фолы
11
15
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти