Руни считает, что сборной Англии стоит назначить Гвардиолу главным тренером

«В настоящий момент я не вижу никого подходящего, кроме Пепа Гвардиолы. Если он доступен — может, стоит обратиться к нему? Он — тренер топ-класса, а тренеры топ-класса учатся на своих ошибках и становятся лучше. Кого мы назначим, если уволим Тухеля? Я не думаю, что есть кто-то лучше Томаса, кроме Гвардиолы. Проблема еще и в том, что у Тухеля не было опыта работы на чемпионате мира. У нас была та же проблема с Фабио Капелло. Чемпионат мира отличается от других турниров, нужно прочувствовать эту среду. Теперь у Тухеля есть этот опыт», — заявил Руни в своем подкасте.