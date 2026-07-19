Беллингем стал рекордсменом сборной Англии по голам на одном ЧМ

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Полузащитник Джуд Беллингем установил рекорд сборной Англии по количеству забитых мячей на одном чемпионате мира по футболу.
Ему удалось забить гол в игре за третье место с командой Франции, который стал для него седьмым на мировом первенстве-2026. Ранее английский футболисты за турнир забивали максимум шесть мячей. Это удавалось Гари Линекеру (1986) и Гарри Кейну (2018).
Беллингему 23 года, с лета 2023 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.
Футбол, Чемпионат мира, Матч за 3-е место
19.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Томас Тухель
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Англия
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
Англия
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
Статистика
Франция
Англия
Удары (всего)
19
19
Удары в створ
9
11
Угловые
3
4
Фолы
14
8
Офсайды
3
3
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти