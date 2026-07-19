Беллингем стал рекордсменом сборной Англии по голам на одном ЧМ

Ему удалось забить гол в игре за третье место с командой Франции, который стал для него седьмым на мировом первенстве-2026. Ранее английский футболисты за турнир забивали максимум шесть мячей. Это удавалось Гари Линекеру (1986) и Гарри Кейну (2018).