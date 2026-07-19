Англичане и французы побили рекорд по голам в матчах за третье место ЧМ

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Сборные Англии и Франции установили новый рекорд по количеству забитых мячей в матчах за третье место чемпионатов мира по футболу.
Встреча завершилась победой англичан со счетом 6:4.
Ранее самый результативный матч за третье место состоялся на турнире 1958 года. Тогда сборная Франции разгромила команду ФРГ (6:3). Больше всех голов в одном матче чемпионата мира было забито на турнире 1954 года. Австрийцы со счетом 7:5 победили швейцарцев.
Футбол, Чемпионат мира, Матч за 3-е место
19.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Томас Тухель
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Англия
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
Англия
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
Статистика
Франция
Англия
Удары (всего)
19
19
Удары в створ
9
11
Угловые
3
4
Фолы
14
8
Офсайды
3
3
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти