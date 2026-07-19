Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.26
П2
3.60
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.42
П2
2.33
Футбол. Первая лига
17:00
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.22
П2
2.76
Футбол. Первая лига
17:00
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.27
П2
2.76
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.43
П2
4.04
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
4
:
Англия
6
П1
X
П2

Федерация футбола Франции объявила об уходе Дешама из сборной

Специалист возглавлял национальную команду с 2012 года.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Федерация футбола Франции объявила об уходе Дидье Дешама с поста главного тренера национальной сборной.

Ранее ТАСС сообщал, что в матче за третье место чемпионата мира французы уступили англичанам со счетом 4:6. По информации журналиста Фабрицио Романо, новым главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан.

Дешаму 57 лет, он возглавлял сборную Франции с 2012 года. Вместе с ним команда выиграла чемпионат мира (2018), Лигу наций (2022), а также стала серебряным призером чемпионатов Европы (2016) и мира (2022).

После успеха на чемпионате мира 2018 года Дешам стал третьим человеком, который побеждал на мировых первенствах в качестве игрока и главного тренера. Ранее таким достижением обладали бразилец Марио Загало и немец Франц Беккенбауэр. Дешам был капитаном сборной Франции на чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года, где французы завоевывали трофеи.

В качестве главного тренера специалист работал с «Монако», итальянским «Ювентусом» и французским «Марселем», который привел к победе в чемпионате страны сезона-2009/10.

Франция
4:6
Первый тайм: 0:4
Англия
Футбол, Чемпионат мира, Матч за 3-е место
19.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Томас Тухель
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Англия
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
Англия
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
Статистика
Франция
Англия
Удары (всего)
19
19
Удары в створ
9
11
Угловые
3
4
Фолы
14
8
Офсайды
3
3
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти