Федерация футбола Франции объявила об уходе Дешама из сборной

После успеха на чемпионате мира 2018 года Дешам стал третьим человеком, который побеждал на мировых первенствах в качестве игрока и главного тренера. Ранее таким достижением обладали бразилец Марио Загало и немец Франц Беккенбауэр. Дешам был капитаном сборной Франции на чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года, где французы завоевывали трофеи.