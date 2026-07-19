Федерация футбола Франции объявила об уходе Дешама из сборной

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Федерация футбола Франции объявила об уходе Дидье Дешама с поста главного тренера национальной сборной.
Ранее ТАСС сообщал, что в матче за третье место чемпионата мира французы уступили англичанам со счетом 4:6. По информации журналиста Фабрицио Романо, новым главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан.
Дешаму 57 лет, он возглавлял сборную Франции с 2012 года. Вместе с ним команда выиграла чемпионат мира (2018), Лигу наций (2022), а также стала серебряным призером чемпионатов Европы (2016) и мира (2022).
После успеха на чемпионате мира 2018 года Дешам стал третьим человеком, который побеждал на мировых первенствах в качестве игрока и главного тренера. Ранее таким достижением обладали бразилец Марио Загало и немец Франц Беккенбауэр. Дешам был капитаном сборной Франции на чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года, где французы завоевывали трофеи.
В качестве главного тренера специалист работал с «Монако», итальянским «Ювентусом» и французским «Марселем», который привел к победе в чемпионате страны сезона-2009/10.
Дидье Дешам
Томас Тухель
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти