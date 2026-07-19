Стармер назвал выступление сборной Англии на ЧМ поводом для гордости

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сборная Англии по футболу своим выступлением на чемпионате мира дала повод для национальной гордости.
«Отличный результат сегодня вечером, сборная Англии. Вы заставили нас гордиться», — написал глава британского правительства в X, комментируя результат матча за третье место с командой Франции. Он закончился со счетом 6:4 в пользу англичан.
При этом Стармер сделал репост сообщения Футбольной ассоциации Англии, которая разместила фотографию игроков с подписью «Лучший результат “трех львов” на ЧМ за пределами родины».
До этого сборная Англии лишь один раз завоевывала медали мирового первенства. Это произошло в 1966 году, когда англичане стали чемпионами мира на проходившем у них дома турнире.
Дидье Дешам
Томас Тухель
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти