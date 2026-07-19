Тухель заявил, что бронза ЧМ не приносит полного удовлетворения

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель заявил, что бронзовые медали чемпионата мира не принесли команде полного удовлетворения, однако матч против сборной Франции поможет англичанам в будущем.
В субботу англичане обыграли французов со счетом 6:4 и завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2026 года. Бронза стала лучшим результатом сборной Англии после победы на домашнем мировом первенстве 1966 года.
«Этот матч нам, безусловно, поможет, хотя бронзовые медали никогда не приносят полного удовлетворения. Это первая медаль сборной Англии на чемпионате мира за 60 лет и первая, завоеванная за пределами страны. Надеюсь, в какой-то момент игроки смогут по-настоящему гордиться этим достижением. Мы поставили перед собой самую высокую цель — выйти в финал чемпионата мира. Наши амбиции были очень высоки, поэтому поражение в полуфинале остается очень болезненным. Эта боль останется с нами еще какое-то время», — приводит слова Тухеля The Guardian.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Победитель турнира определится 19 июля по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины.
Дидье Дешам
Томас Тухель
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти