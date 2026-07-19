Тухель заявил, что бронза ЧМ не приносит полного удовлетворения

«Этот матч нам, безусловно, поможет, хотя бронзовые медали никогда не приносят полного удовлетворения. Это первая медаль сборной Англии на чемпионате мира за 60 лет и первая, завоеванная за пределами страны. Надеюсь, в какой-то момент игроки смогут по-настоящему гордиться этим достижением. Мы поставили перед собой самую высокую цель — выйти в финал чемпионата мира. Наши амбиции были очень высоки, поэтому поражение в полуфинале остается очень болезненным. Эта боль останется с нами еще какое-то время», — приводит слова Тухеля The Guardian.