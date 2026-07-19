Дешам взял на себя вину за четыре пропущенных мяча в матче за бронзу ЧМ

«Мы проиграли, проведя неприемлемый первый тайм. После перерыва сумели отреагировать. У нас были два момента, чтобы сравнять и сделать счет 4:4. Мы стали больше атаковать — это то, что мы умеем делать. К сожалению, это моя вина: в первом тайме я не сделал того, что было нужно. Хотя бы во втором тайме мы стали показывать что-то похожее на футбол, хотя поражение причиняет боль. В нашей игре были положительные моменты, не все нужно забывать. В этой команде есть футбольное мастерство, есть молодые игроки, которые будут расти и прибавлять. У сборной есть все, чтобы добиться очень хороших результатов. Конечно, есть разочарование, мы хотели занять третье место», — приводит слова Дешама L'Equipe.