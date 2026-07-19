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Рабьо назвал позорным первый тайм игры за бронзу ЧМ с англичанами

Рабьо назвал позорной игру сборной Франции в первом тайме матча за бронзу ЧМ.

Источник: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Футболист сборной Франции Адриен Рабьо назвал позорной игру команды в первом тайме матча за третье место чемпионата мира против англичан и заявил, что поведение некоторых партнеров было недопустимым.

В субботу англичане обыграли французов (6:4) и завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2026 года. После первого тайма команда Дидье Дешама уступала со счетом 0:4.

«Мы довольно позорно начали первый тайм. Я увидел со стороны некоторых игроков поведение, которого прежде не наблюдал. Это немного разочаровывает, потому что это был последний матч, в котором мы могли достойно завершить выступление на турнире. После поражения от испанцев было сильное разочарование, но нужно было продолжать работать до конца, нельзя было относиться к делу спустя рукава. В перерыве мы поговорили и решили, что нужно проявить гордость. Во втором тайме стало намного лучше, однако в первой половине поведение некоторых игроков было недопустимым», — приводит слова Рабьо L'Equipe.

Сборные Англии и Франции побили рекорд по голам в матче за третье место чемпионата мира. Команды превзошли достижение, установленное в 1958 году. Тогда французы разгромили команду ФРГ со счетом 6:3.

Франция
4:6
Первый тайм: 0:4
Англия
Футбол, Чемпионат мира, Матч за 3-е место
19.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Томас Тухель
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Англия
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
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Джуд Беллингем
90+8′
Составы команд
Франция
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Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
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Адриен Рабьо
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Мало Гюсто
90′
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Жюль Кунде
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Тео Эрнандез
46′
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Люка Динь
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Джед Спенс
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Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
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Олли Уоткинс
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Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
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Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
Статистика
Франция
Англия
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19
Удары в створ
9
11
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3
4
Фолы
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8
Офсайды
3
3
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  • Вошел в игру
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  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти