Рабьо назвал позорным первый тайм игры за бронзу ЧМ с англичанами

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Футболист сборной Франции Адриен Рабьо назвал позорной игру команды в первом тайме матча за третье место чемпионата мира против англичан и заявил, что поведение некоторых партнеров было недопустимым.
В субботу англичане обыграли французов (6:4) и завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2026 года. После первого тайма команда Дидье Дешама уступала со счетом 0:4.
«Мы довольно позорно начали первый тайм. Я увидел со стороны некоторых игроков поведение, которого прежде не наблюдал. Это немного разочаровывает, потому что это был последний матч, в котором мы могли достойно завершить выступление на турнире. После поражения от испанцев было сильное разочарование, но нужно было продолжать работать до конца, нельзя было относиться к делу спустя рукава. В перерыве мы поговорили и решили, что нужно проявить гордость. Во втором тайме стало намного лучше, однако в первой половине поведение некоторых игроков было недопустимым», — приводит слова Рабьо L'Equipe.
Сборные Англии и Франции побили рекорд по голам в матче за третье место чемпионата мира. Команды превзошли достижение, установленное в 1958 году. Тогда французы разгромили команду ФРГ со счетом 6:3.
Дидье Дешам
Томас Тухель
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти