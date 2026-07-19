Рабьо назвал позорным первый тайм игры за бронзу ЧМ с англичанами

«Мы довольно позорно начали первый тайм. Я увидел со стороны некоторых игроков поведение, которого прежде не наблюдал. Это немного разочаровывает, потому что это был последний матч, в котором мы могли достойно завершить выступление на турнире. После поражения от испанцев было сильное разочарование, но нужно было продолжать работать до конца, нельзя было относиться к делу спустя рукава. В перерыве мы поговорили и решили, что нужно проявить гордость. Во втором тайме стало намного лучше, однако в первой половине поведение некоторых игроков было недопустимым», — приводит слова Рабьо L'Equipe.