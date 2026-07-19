Дешам уходит с поста главного тренера сборной Франции

Дешаму 57 лет. Он возглавлял сборную Франции с 2012 года. Чемпионат мира 2026 года стал для него четвертым на посту главного тренера национальной команды. Дешам провел на мировых первенствах 26 матчей, что является рекордом. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2018 года в России и Лигу наций сезона-2020/21, а также вышла в финалы домашнего чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2022 года в Катаре. В клубной тренерской карьере Дешам работал в «Монако», туринском «Ювентусе» и «Марселе».