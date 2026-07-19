Месси поблагодарил товарищей по сборной Аргентины перед финалом ЧМ

«Самое прекрасное за все эти годы — это не только завоеванные титулы, но и путь, который мы прошли вместе. Каждый день быть частью команды, сражаться бок о бок, преодолевать трудности и наслаждаться каждым моментом. Спасибо всем моим партнерам, тренерскому штабу и каждому человеку, который ежедневно работает ради того, чтобы эта сборная оставалась настоящей семьей. Что бы ни случилось завтра, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть. Вперед, Аргентина!» — написал Месси в Instagram*.