Месси поблагодарил товарищей по сборной Аргентины перед финалом ЧМ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что главным достижением национальной команды за последние годы стали не только завоеванные титулы, но и весь пройденный путь, а результат финала чемпионата мира 2026 года не сможет стереть написанную ею историю.
Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Самое прекрасное за все эти годы — это не только завоеванные титулы, но и путь, который мы прошли вместе. Каждый день быть частью команды, сражаться бок о бок, преодолевать трудности и наслаждаться каждым моментом. Спасибо всем моим партнерам, тренерскому штабу и каждому человеку, который ежедневно работает ради того, чтобы эта сборная оставалась настоящей семьей. Что бы ни случилось завтра, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть. Вперед, Аргентина!» — написал Месси в Instagram*.
Месси 39 лет. Нападающий и восьмикратный обладатель «Золотого мяча» является капитаном аргентинской команды с 2011 года и вместе с ней выиграл чемпионат мира 2022 года, Кубок Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).
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