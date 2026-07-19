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Месси поблагодарил товарищей по сборной Аргентины перед финалом ЧМ

Месси: что бы ни случилось в финале ЧМ, сборная Аргентины уже написала историю.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что главным достижением национальной команды за последние годы стали не только завоеванные титулы, но и весь пройденный путь, а результат финала чемпионата мира 2026 года не сможет стереть написанную ею историю.

Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Самое прекрасное за все эти годы — это не только завоеванные титулы, но и путь, который мы прошли вместе. Каждый день быть частью команды, сражаться бок о бок, преодолевать трудности и наслаждаться каждым моментом. Спасибо всем моим партнерам, тренерскому штабу и каждому человеку, который ежедневно работает ради того, чтобы эта сборная оставалась настоящей семьей. Что бы ни случилось завтра, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть. Вперед, Аргентина!» — написал Месси в Instagram*.

Месси 39 лет. Нападающий и восьмикратный обладатель «Золотого мяча» является капитаном аргентинской команды с 2011 года и вместе с ней выиграл чемпионат мира 2022 года, Кубок Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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