Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Урал
0
:
Енисей
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.85
П2
3.90
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.38
П2
2.20
Футбол. Первая лига
17:00
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.18
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:00
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.19
П2
2.67
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Первая лига
18:00
Сочи
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.29
П2
3.66
Футбол. Первая лига
18:30
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.57
П2
4.80
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.47
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.06
П2
3.66

Испания или Аргентина? За кого будут болеть звезды Голливуда в финале ЧМ

Решающая игра мирового первенства начнется в 22:00 мск.

Источник: Reuters

Сборная Испании сразится с командой Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. О самых известных болельщиках двух претендентов на трофей — в материале ТАСС.

Чемпионат мира по футболу неизменно приковывает к себе внимание самых разных людей — от заядлых болельщиков до тех, кто обычно далек от спорта. Особую атмосферу турниру придает интерес со стороны звезд Голливуда: известные актеры и актрисы открыто транслируют свои эмоции, делятся переживаниями и буквально проживают каждый матч вместе с игроками. Такое внимание со стороны селебрити превращает финал ЧМ-2026 из чисто спортивного события в глобальный культурный феномен.

Для миллионов поклонников эти знаменитости — не просто зрители, а проводники в мир футбола. Когда кумиры миллионов открыто болеют за ту или иную сборную, это привлекает к игре аудиторию, которая в другой ситуации могла бы и не обратить внимания на турнир. Для них финал 19 июля — это не просто борьба за кубок, а кульминация истории успеха любимого футболиста, за которой они будут следить с таким же азартом, как и обычные болельщики на трибунах.

Брэд Питт — за испанцев

Источник: Reuters

Испанская диаспора в Голливуде достаточно велика, и именно поэтому сборная Испании может рассчитывать на мощную поддержку со стороны известных актеров и актрис. Эти знаменитости не просто симпатизируют национальной команде — они активно следят за ее успехами с самого старта турнира, стараются не пропускать ключевые матчи и искренне переживают за футболистов.

Среди главных болельщиков испанцев — Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. Эту пару регулярно замечали на трибунах: они были на игре 1/16 финала, где испанцы уверенно победили австрийцев (3:0), а затем поддерживали команду в двух следующих раундах плей-офф. Бардема даже прозвали талисманом сборной Испании: актер не ограничивался посещением трибун, он заглядывал на тренировки, общался с игроками и заряжал их своей энергией. А Крус, несмотря на плотный съемочный график в Лос-Анджелесе, старалась не отставать от мужа.

Горячо поддерживает национальную команду Испании и Антонио Бандерас. После убедительной победы испанцев над французами (2:0), которая открыла коллективу дорогу в финал, актер публично поздравил футболистов в социальных сетях.

Есть среди болельщиков сборной Испании и менее очевидные имена. Например, Брэд Питт тоже был замечен на матчах чемпионата мира с участием испанцев, но и тут не обошлось без национального подтекста. Так, 10 июля он присутствовал на игре сборной Испании с бельгийцами (2:1) вместе со своей девушкой Инес де Рамон, чья семья родом из Мадрида. Так что для Питта альтернативной любимой команды быть не может.

Звездные поклонники Месси

На противоположной стороне баррикад — звезды, которые явно будут болеть за сборную Аргентины. Многие из них уже неоднократно давали понять, на чьей они стороне, и их симпатии во многом связаны с фигурой Лионеля Месси. Для этих знаменитостей он — не просто выдающийся футболист, а настоящий кумир, ради которого они готовы переживать за команду Аргентины так же страстно, как и самые преданные фанаты. История успеха, трудолюбие и гениальность Месси вдохновляют всех. Именно благодаря ему многие из звезд кино открыли для себя футбол и теперь следят за каждым шагом сборной Аргентины.

Одним из самых заметных болельщиков аргентинцев является Эштон Катчер. Актер не скрывает своих симпатий: он публиковал в социальных сетях фото в футболке сборной Аргентины и лаконично подписывал их «За Месси». Такая открытая поддержка говорит о том, что в финале ЧМ-2026 его сердце будет биться в унисон с аргентинскими болельщиками.

Источник: Reuters

Не менее эмоциональна в своей поддержке и Риз Уизерспун. Актриса активно болела за сборную Аргентины во время предыдущих матчей и не стеснялась показывать свои чувства. В сети можно найти видео, где она нервно грызет ногти, наблюдая за напряженными моментами игры, а также посты, в которых она прямо заявляла, что болеет за аргентинцев.

Есть и другие примеры поддержки, где на первый план выходят не столько эмоции, сколько азарт. Яркий пример — канадский рэпер Дрейк, который хоть и начинал свой путь с актерских ролей, но полноценной звездой Голливуда так и не стал. Тем не менее его имя знают все, а сам он прочно ассоциируется с крупными спортивными ставками. Дрейк поставил $1,5 млн на то, что сборная Аргентины победит испанцев в основное время.

Этот прогноз мгновенно стал предметом обсуждения в социальных сетях, ведь многие болельщики хорошо знают так называемое «проклятие Дрейка». Статистика его крупных спортивных пари довольно неоднозначна, он часто терпит неудачи. В частности, перед финалом предыдущего мундиаля, где встречались сборные Аргентины и Франции, Дрейк тоже поставил на аргентинцев в основное время, но ставка не сыграла: матч завершился вничью после 90 минут, и хотя альбиселесте в итоге завоевали кубок в серии пенальти, по условиям пари это был проигрыш.

Поэтому, когда Дрейк сделал аналогичную ставку в 2026 году, в соцсетях тут же появились шутки и мемы. Некоторые фанаты писали, что для сборной Аргентины самым сложным соперником в финале будет не команда Испании, а именно прогноз Дрейка. Напряжение вокруг этого пари добавило еще один слой интриги к и без того интересному финалу.

Футбол. ЧМ-2026
19.07
Испания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.06
П2
3.66
Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.
Читать дальше