Испания или Аргентина? За кого будут болеть звезды Голливуда в финале ЧМ

Для миллионов поклонников эти знаменитости — не просто зрители, а проводники в мир футбола. Когда кумиры миллионов открыто болеют за ту или иную сборную, это привлекает к игре аудиторию, которая в другой ситуации могла бы и не обратить внимания на турнир. Для них финал 19 июля — это не просто борьба за кубок, а кульминация истории успеха любимого футболиста, за которой они будут следить с таким же азартом, как и обычные болельщики на трибунах.