Газзаев отдал свои симпатии Месси в финале чемпионата мира

По мнению Газзаева, испанцы в противовес аргентинцам показывают самый современный футбол на турнире, что особенно наглядно было продемонстрировано в полуфинальной игре с французами (2:0). «У них молодая команда, два года назад стали чемпионами Европы, сейчас, безусловно, будет стараться повторить, но стать уже чемпионами мира. Мои симпатии будут на стороне Месси как игрока. А так, с большим удовольствием буду смотреть на две выдающиеся сборные, которые во время турнира проявили внутренние качества, техническое оснащение, гибкость, функциональное состояние и стремление к победе», — отметил бывший главный тренер сборной России.