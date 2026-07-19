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Газзаев отдал свои симпатии Месси в финале чемпионата мира

Финальный матч между командами Аргентины и Испании пройдет 19 июля.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев отдает свои симпатии аргентинцу Лионелю Месси в финале чемпионата мира против сборной Испании, но ни одну из команд нельзя назвать фаворитом. Такое мнение Газзаев высказал ТАСС.

Финальный матч между командами Аргентины и Испании пройдет 19 июля, начало — 22:00 мск.

«Ожидания самые лучшие, потому что в финал вышли две лучшие команды мирового футбола, — сказал Газзаев. — Обе заслуживают чемпионского звания. Но как все будет развиваться, покажет игра. С одной стороны, Аргентина — опытная команда, которая уже четыре года назад была чемпионом мира, сейчас пытается повторить успех, собраны опытные футболисты. Самое главное — феномен Месси, который до сегодняшнего дня поддерживает очень высокий уровень футбола, является абсолютным лидером и действительно вожаком команды».

«Мы это видели на протяжении всех матчей, которые проводила сборная Аргентины, — продолжил собеседник агентства. — Казалось, в самых невероятных ситуациях выигрывала матчи за 5 минут, за 11 минут. Аргентинцы проявляли командный дух и борьбу, было индивидуальное мастерство. Если взять полуфинал с Англией, это была настоящая бойня, они ее выдержали и выиграли».

По мнению Газзаева, испанцы в противовес аргентинцам показывают самый современный футбол на турнире, что особенно наглядно было продемонстрировано в полуфинальной игре с французами (2:0). «У них молодая команда, два года назад стали чемпионами Европы, сейчас, безусловно, будет стараться повторить, но стать уже чемпионами мира. Мои симпатии будут на стороне Месси как игрока. А так, с большим удовольствием буду смотреть на две выдающиеся сборные, которые во время турнира проявили внутренние качества, техническое оснащение, гибкость, функциональное состояние и стремление к победе», — отметил бывший главный тренер сборной России.

«Сборная Испании — молодая и перспективная команда, она будет фаворитом в ближайшие годы на всех крупных турнирах. Что касается Аргентины, команда сейчас в таком состоянии, будут делать все возможное для повторения чемпионства. Но перспективы уже не такие, как у молодой Испании. Думаю, что сегодня будет хороший уровень футбола», — заключил он.

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