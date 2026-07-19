Как главный судья финала ЧМ едва не оказался в тюрьме

Винчич также оказался среди задержанных, однако власти допросили его лишь в качестве свидетеля. Арбитр не получил никаких обвинений и был оперативно отпущен, что позволило ему сохранить карьеру, а в будущем стать главным арбитром самого важного матча в карьере.