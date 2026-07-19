Как главный судья финала ЧМ едва не оказался в тюрьме

Финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины будет судить словенский арбитр Славко Винчич. Получив назначение, судья не смог сдержать эмоций и заплакал.
Винчич уже имеет опыт работы на турнирах подобного уровня. На ЧМ-2022 в Катаре он обслуживал, в том числе, матч Аргентины против Саудовской Аравии.
Однако путь словенца к нынешнему финалу был непростым, а его репутация однажды оказалась под угрозой.
В мае 2020 года арбитр попал в эпицентр скандала в боснийском городе Биелина. Во время рейда на частную вечеринку правоохранители задержали более 30 человек, изъяв на месте оружие, кокаин и крупную сумму наличных в размере более $11 тыс.
Винчич также оказался среди задержанных, однако власти допросили его лишь в качестве свидетеля. Арбитр не получил никаких обвинений и был оперативно отпущен, что позволило ему сохранить карьеру, а в будущем стать главным арбитром самого важного матча в карьере.
«Я принял приглашение на вечеринку, и это оказалось моей самой большой ошибкой. Я жалею об этом», — приводит слова арбитра NY Post.
Помимо работы в высшем дивизионе Словении, Винчич с 2010 года является международным арбитром ФИФА. За его плечами внушительный опыт работы на топовых турнирах. В еврокубках он обслужил в общей сложности 72 матча Лиги чемпионов и Лиги Европы, включая игры решающих стадий плей-офф и финалы.
Автор: Полина Мельникова