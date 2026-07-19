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Как главный судья финала ЧМ едва не оказался в тюрьме

Главным арбитром финала ЧМ назначен Славко Винчич. Несмотря на успех, путь судьи к решающему матчу был омрачен скандалом. Как арбитр чуть не сел в тюрьму несколько лет назад — в материале «РБК Спорт».

Источник: РБК Спорт

Финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины будет судить словенский арбитр Славко Винчич. Получив назначение, судья не смог сдержать эмоций и заплакал.

Винчич уже имеет опыт работы на турнирах подобного уровня. На ЧМ-2022 в Катаре он обслуживал, в том числе, матч Аргентины против Саудовской Аравии.

Однако путь словенца к нынешнему финалу был непростым, а его репутация однажды оказалась под угрозой.

В мае 2020 года арбитр попал в эпицентр скандала в боснийском городе Биелина. Во время рейда на частную вечеринку правоохранители задержали более 30 человек, изъяв на месте оружие, кокаин и крупную сумму наличных в размере более $11 тыс.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Финал, 19.07.2026, 22:00
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Винчич также оказался среди задержанных, однако власти допросили его лишь в качестве свидетеля. Арбитр не получил никаких обвинений и был оперативно отпущен, что позволило ему сохранить карьеру, а в будущем стать главным арбитром самого важного матча в карьере.

«Я принял приглашение на вечеринку, и это оказалось моей самой большой ошибкой. Я жалею об этом», — приводит слова арбитра NY Post.

Помимо работы в высшем дивизионе Словении, Винчич с 2010 года является международным арбитром ФИФА. За его плечами внушительный опыт работы на топовых турнирах. В еврокубках он обслужил в общей сложности 72 матча Лиги чемпионов и Лиги Европы, включая игры решающих стадий плей-офф и финалы.

Автор: Полина Мельникова