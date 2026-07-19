Стали известны составы сборных Испании и Аргентины на финал чемпионата мира

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Аргентинец Лионель Месси и испанец Ламин Ямаль вошли в стартовые составы своих национальных команд на финальный матч чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.