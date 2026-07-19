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Стали известны составы сборных Испании и Аргентины на финал чемпионата мира

Встреча начнется в 22:00 мск.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Аргентинец Лионель Месси и испанец Ламин Ямаль вошли в стартовые составы своих национальных команд на финальный матч чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Встреча пройдет в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) и начнется в 22:00 мск.

У аргентинцев с первых минут матч начнут вратарь Эмилиано Мартинес, полевые игроки Николас Тальяфико, Гонсало Монтиэль, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Родриго Де Пауль, Нико Гонсалес, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Месси. В стартовый состав испанцев вошли голкипер Унаи Симон, полевые футболисты Педро Порро, Эмерик Ляпорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья, Фабиан Руис, Алекс Баэна, Родри, Дани Ольмо, Ямаль и Микель Оярсабаль.

Сборная Аргентины трижды выигрывала чемпионат мира и является действующим победителем турнира. Испанцы завоевывали трофей в 2010 году.

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