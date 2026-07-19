Месси и Ямаль установили уникальный возрастной рекорд финалов ЧМ

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси и испанский форвард Ламин Ямаль вошли в стартовые составы на финальный матч чемпионата мира 2026 года по футболу и установили возрастной рекорд за всю историю проведения подобных игр.
Впервые в истории титульных встреч мировых первенств с первых минут на поле выйдут игроки, разница в возрасте между которыми превышает 20 лет. По ходу нынешнего турнира Месси исполнилось 39 лет, а Ямаль отметил 19-летие.
Ранее ТАСС сообщал, что сборные Аргентины и Испании назвали стартовые составы на финал чемпионата мира — 2026. Встреча начнется в 22:00 мск.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые приняло участие 48 команд. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.