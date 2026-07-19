Месси и Ямаль установили уникальный возрастной рекорд финалов ЧМ

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси и испанский форвард Ламин Ямаль вошли в стартовые составы на финальный матч чемпионата мира 2026 года по футболу и установили возрастной рекорд за всю историю проведения подобных игр.