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Месси и Ямаль установили уникальный возрастной рекорд финалов ЧМ

Впервые в истории титульных встреч мировых первенств с первых минут на поле выйдут игроки, разница в возрасте между которыми превышает 20 лет.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси и испанский форвард Ламин Ямаль вошли в стартовые составы на финальный матч чемпионата мира 2026 года по футболу и установили возрастной рекорд за всю историю проведения подобных игр.

Впервые в истории титульных встреч мировых первенств с первых минут на поле выйдут игроки, разница в возрасте между которыми превышает 20 лет. По ходу нынешнего турнира Месси исполнилось 39 лет, а Ямаль отметил 19-летие.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Финал, 19.07.2026, 22:00
Испания
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Аргентина
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Ранее ТАСС сообщал, что сборные Аргентины и Испании назвали стартовые составы на финал чемпионата мира — 2026. Встреча начнется в 22:00 мск.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые приняло участие 48 команд. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.

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