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Ямаль вошел в тройку самых молодых футболистов, вышедших в старте на финал ЧМ

Испанцу 13 июля исполнилось 19 лет.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль вошел в тройку самых молодых футболистов, начавших финальный матч чемпионата мира в стартовом составе.

Испанец, которому 13 июля исполнилось 19 лет, с первых минут вышел на поле в титульной встрече мирового первенства-2026 против команды Аргентины. В более молодом возрасте в финале турнира играли только бразилец Пеле (17 лет 249 дней; 1958 год) и итальянец Джузеппе Бергоми (18 лет 201 день; 1982).

Футбол
Чемпионат мира 2026
Финал, 19.07.2026, 22:00
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Ранее тройку лидеров по этому показателю замыкал француз Килиан Мбаппе (19 лет 207 дней; 2018). Однако его также опередил защитник сборной Испании Пау Кубарси (19 лет 178 дней), который вошел в стартовый состав на матч с аргентинцами. Пеле, Бергоми и Мбаппе впоследствии стали победителями турнира.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». За основную команду нападающий выступает с апреля 2023 года. Вместе с ней он стал трехкратным победителем чемпионата Испании (2023, 2025, 2026), двукратным обладателем Суперкубка Испании (2025, 2026), а также один раз выиграл кубок страны (2025). С национальной командой футболист выиграл чемпионат Европы (2024).

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