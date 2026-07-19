Ямаль вошел в тройку самых молодых футболистов, вышедших в старте на финал ЧМ

Испанец, которому 13 июля исполнилось 19 лет, с первых минут вышел на поле в титульной встрече мирового первенства-2026 против команды Аргентины. В более молодом возрасте в финале турнира играли только бразилец Пеле (17 лет 249 дней; 1958 год) и итальянец Джузеппе Бергоми (18 лет 201 день; 1982).