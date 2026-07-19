Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Испания
0
:
Аргентина
0
Все коэффициенты
П1
2.31
X
2.80
П2
4.16
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
0
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Велес
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Текстильщик
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

Месси стал самым возрастным полевым футболистом, сыгравшим в финале ЧМ

Аргентинец превзошел достижение шведа Гуннара Грена.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал самым возрастным полевым футболистом, который принял участие в финальном матче чемпионата мира.

39-летний аргентинец вышел в стартовом составе на финал мирового первенства — 2026 против команды Испании. Прежде рекорд удерживал швед Гуннар Грен (37 лет и 241 день). Он начал с первых минут решающую игру на турнире 1958 года.

Самым возрастным игроком в истории финальных матчей чемпионатов мира является итальянский вратарь Дино Дзофф. В 1982 году он принял участие в игре против команды ФРГ (3:1) в возрасте 40 лет и 133 дней.

Ранее ТАСС сообщал, что Месси стал вторым футболистом, который сыграл в трех финалах на чемпионатах мира, повторив достижение бразильца Кафу.

Месси 39 лет, с 2023 года он выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.