Месси стал самым возрастным полевым футболистом, сыгравшим в финале ЧМ

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал самым возрастным полевым футболистом, который принял участие в финальном матче чемпионата мира.
39-летний аргентинец вышел в стартовом составе на финал мирового первенства — 2026 против команды Испании. Прежде рекорд удерживал швед Гуннар Грен (37 лет и 241 день). Он начал с первых минут решающую игру на турнире 1958 года.
Самым возрастным игроком в истории финальных матчей чемпионатов мира является итальянский вратарь Дино Дзофф. В 1982 году он принял участие в игре против команды ФРГ (3:1) в возрасте 40 лет и 133 дней.
Ранее ТАСС сообщал, что Месси стал вторым футболистом, который сыграл в трех финалах на чемпионатах мира, повторив достижение бразильца Кафу.
Месси 39 лет, с 2023 года он выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.