Глупейшее удаление Энцо Фернандеса: полетел в безумный стык на последних минутах и подставил сборную Аргентины

Пока Винчич объяснял свое решение разъяренным аргентинцам, исправить положение попытался Лионель Месси. Он о чем-то беседовал с Марком Кукурельей — тот имел неосторожность на секунду прикрыть рот, сразу же убрав руку, и что-то сказал. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» немедленно просигнализировал об этом судье, но тот момент проигнорировал.