Глупейшее удаление Энцо Фернандеса: полетел в безумный стык на последних минутах и подставил сборную Аргентины

В истории финалов чемпионата мира — плюс одно новое удаление. Красную карточку в матче между Испанией и Аргентиной получил полузащитник «Альбиселесте» Энцо Фернандес, подставив команду на последних минутах.
Зачем он это сделал?
Как и его партнеры, Энцо был незаметен практически всю встречу. Однако на 82-й минуте попал в протокол — слишком агрессивно беседовал с арбитром Славко Винчичем, за что и получил предупреждение.
Несмотря на это, Фернандес осторожнее не стал — и спустя всего 10 минут полетел в безумный стык с Пау Кубарси. Испанец даже сделал сальто в воздухе — настолько сильным был контакт.
Разумеется, подобное нарушение Винчич проигнорировать не мог и немедленно показал Энцо вторую желтую. А за ней и красную.
Так Аргентина осталась в меньшинстве. А ведь в полуфинале Фернандес был героем — сравнял счет против Англии (2:1), забив мяч потрясающим дальним ударом. Но в решающий момент сыграл бездумно.
Месси пытался уравнять шансы — не получилось
Пока Винчич объяснял свое решение разъяренным аргентинцам, исправить положение попытался Лионель Месси. Он о чем-то беседовал с Марком Кукурельей — тот имел неосторожность на секунду прикрыть рот, сразу же убрав руку, и что-то сказал. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» немедленно просигнализировал об этом судье, но тот момент проигнорировал.
На групповом этапе за подобные действия уже удаляли парагвайца Мигеля Альмирона, когда тот прикрыл рот рукой в матче с Турцией (1:0). Случай стал первым в истории ЧМ — отличился сальвадорский арбитр Иван Бартон.
Автор: Артем Белинин
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти