Родри стал лучшим игроком чемпионата мира 2026 года

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Испании по футболу Родри признан лучшим футболистом чемпионата мира 2026 года.
Игрок принял участие в восьми матчах турнира, не отметившись результативными действиями. Сборная Испании стала победителем мирового первенства, обыграв в финале команду Аргентины (1:0 после дополнительного времени)???
Лучшим вратарем завершившегося чемпионата мира признали испанца Унаи Симона, награду лучшему молодому игроку получил его соотечественник Пау Кубарси, выступающий на позиции защитника. Лучшим бомбардиром стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.
Родри 30 лет, с 2019 года он выступает за английский «Манчестер Сити». Ранее футболист играл за испанские «Атлетико» и «Вильярреал». Испанец является четырехкратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка лиги, двукратным — Кубка Англии и Суперкубка УЕФА, по разу победил в Лиге чемпионов, Суперкубке Англии и клубном чемпионате мира. В составе сборной Испании он также выиграл чемпионат Европы (2024) и Лигу наций (2023).
Ранее ТАСС сообщал, что Родри стал 11-м игроком, который выиграл чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч».