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Трамп лично вручил Кубок мира сборной Испании

Трамп лично вручил главный трофей ЧМ-2026 сборной Испании.

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ИСТ-РАТЕРФОРД (Нью-Джерси, США), 20 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично вручил главный трофей чемпионата мира сборной Испании, передает корреспондент РИА Новости со стадиона MetLife в штате Нью-Джерси.

На церемонию награждения Испании и Аргентины вышли глава FIFA Джанни Инфантино, а также все три главы государств, принимавших матчи ЧМ‑2026: американский лидер Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.

После этого Трамп вместе с Инфантино вынесли главный трофей — кубок мира. Награду капитану победившей сборной Родриго Эрнандесу Трамп вручил лично, а затем поздравил других футболистов команды, задержавшись на подиуме на несколько минут.

Ранее Трамп критиковал Карни за недостаточные действия канадских властей по борьбе с лесными пожарами, дым от которых поставил под угрозу проведение нескольких матчей в США.

Перед финалом ЧМ-2026 Трамп не стал отвечать на вопрос, за кого будет болеть, но отметил, что глава Аргентины — его друг, и добавил, что трудно делать ставку против аргентинского футболиста Лионеля Месси.