Его критиковал даже собственный дед. А он принес Испании золото ЧМ-2026!

«Этот гол для 47 миллионов испанцев, он не только мой или 26 игроков сборной. Верю, что сегодняшний результат был предопределен судьбой. Нам нужно было победить, вдали от наших болельщиков, но мы сделали все возможное, чтобы они почувствовали себя как можно ближе к нам. Все финалы сложны. Когда Лионель Месси играет за соперника, всегда возникает нервозность, но в конечном итоге мы всегда оставались верны себе, играли в свой футбол, и, думаю, сегодня мы это еще раз продемонстрировали».