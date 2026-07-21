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Защитник «Зенита» Алип рассказал, за кого болел на ЧМ-2026: «Подписчиков у него стало больше»

Казахстанский защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился впечатлениями от просмотра чемпионата мира — 2026 по футболу в США, Канаде и Мексике.

Источник: Sport24

На ЧМ-2026 играли два футболиста «Зенита» — Дуглас Сантос и Луис Энрике из сборной Бразилии.

"Болел за Сантоса и Луиса Энрике. Было приятно наблюдать за игрой Сантоса, он хорошо отыграл. Подписчиков у него больше стало. Смотрел матч со сборной Норвегии, где он ничего не дал сделать Серлоту.

Также следил за сборной Узбекистана. Думаю, что многого стоит уже то, что они пробились в групповой этап ЧМ‑2026«, — заявил Алип в интервью “Матч ТВ”.

«Зенит» начнет новый сезон российской Премьер-Лиги гостевым матчем против тольяттинского «Акрона» в субботу, 25 июля.