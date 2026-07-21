Защитник «Зенита» Алип рассказал, за кого болел на ЧМ-2026: «Подписчиков у него стало больше»

На ЧМ-2026 играли два футболиста «Зенита» — Дуглас Сантос и Луис Энрике из сборной Бразилии.
"Болел за Сантоса и Луиса Энрике. Было приятно наблюдать за игрой Сантоса, он хорошо отыграл. Подписчиков у него больше стало. Смотрел матч со сборной Норвегии, где он ничего не дал сделать Серлоту.
Также следил за сборной Узбекистана. Думаю, что многого стоит уже то, что они пробились в групповой этап ЧМ‑2026«, — заявил Алип в интервью “Матч ТВ”.
«Зенит» начнет новый сезон российской Премьер-Лиги гостевым матчем против тольяттинского «Акрона» в субботу, 25 июля.