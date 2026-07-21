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Месси больше не сыграет за Аргентину? Пишут, что нападающий сообщил партнерам об уходе из сборной после ЧМ

Но надежда еще есть.

Источник: Reuters

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси принял решение завершить карьеру в сборной Аргентины. Информацию об этом сообщил журналист Эрнан Кастильо.

Сам Лео пока хранит молчание

По словам инсайдера, 39-летний нападающий объявил о своем решении партнерам по сборной, произнеся эмоциональную речь в раздевалке. В ней Месси сказал, что матч финала чемпионата мира — 2026 против Испании станет для него последним в составе национальной команды.

После поражения в решающей встрече ЧМ-2026 (0:1) Лионель долго плакал, смотря на трибуну «Альбиселесте». Многие болельщики трактовали это как признак официального прощания.

Слезы Лионеля Месси после поражения в финале ЧМ.
Слезы Лионеля Месси после поражения в финале ЧМ.Источник: Reuters

Обращение в социальных сетях вингера «Росарио» и хорошего друга Месси, Анхеля Ди Марии, тоже можно интерпретировать по-разному.

«Спасибо за то, что ты аргентинец. Спасибо, что поднял наш флаг на самую вершину мира. Спасибо за то, что являешься примером и как игрок, и как человек. Ты величайший в истории. Ты вечен», — написал Ди Мария.

Впрочем, остается надежда на то, что инсайд Кастильо ошибочный. По данным TyC Sport, Лео приехал на ЧМ без готового решения и не говорил своим близким о желании завершить карьеру. По мнению издания, маловероятно, что это произойдет именно сейчас.

Сам аргентинец публично о прощании пока не заявлял. После финала он поделился эмоциями и поздравил Испанию с триумфом.

«Боль сейчас очень сильна, и потребуется время, чтобы эта рана затянулась. Но я также сохраню в памяти все хорошее. Те матчи, которые мы сумели перевернуть, отдавая на поле все силы, навсегда останутся в истории. Поддержка всей страны, а также труд и самоотверженность команды вновь помогли нам оказаться среди лучших сборных мира. Сложно сейчас оценивать то, чего мы добились, но эта команда дошла до двух финалов чемпионата мира подряд. От всего сердца спасибо каждому за поздравления, поддержку и сообщения. Нам снова удалось объединить всю страну, почувствовать себя единым целым и вместе разделить огромную гордость за то, что мы аргентинцы. Также хочу поздравить сборную Испании с чемпионством», — написал нападающий в соцсетях.

На чемпионате мира — 2026 Месси провел 8 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Не первый уход

Лионель Месси и Ламин Ямаль после финала ЧМ.
Лионель Месси и Ламин Ямаль после финала ЧМ.Источник: Reuters

Если Лео действительно завершит карьеру в сборной, для него это будет уже второе подобное решение. Первый раз он покидал «Альбиселесте» в 2016-м после Кубка Америки, где его команда в финале уступила сборной Чили (0:0 в основное время, 2:4 в серии пенальти).

Тогда Месси не реализовал 11-метровый в ответственный момент. Да и в целом накопились негативные эмоции: за долгие годы со знаменитой «десяткой» в составе аргентинцы выиграли только Олимпиаду-2008, а еще в четырех финалах уступили.

«Думал об этом сейчас и в раздевалке… Я закончил со сборной. Старался изо всех сил. Мы вышли в четыре финала, и я не выиграл ни одного. Сделал все возможное. Мне больно уходить, но, видимо, все это не для меня. Я больше всех жажду трофея со сборной. Но, к сожалению, его нет. Не передумаю ли? Вряд ли. Я все обдумал. Как я уже сказал, сделал все возможное. Этого не хватило. Мы проиграли четыре финала», — признавался расстроенный Лео журналистам.

Правда, буквально через пару месяцев Месси вернулся: признал, что покидать сборную в 29 лет — неправильно.

«Решение уйти было безумием. Бауса поговорил со мной о команде. У меня снова возникли чувства. Мысль, что я больше ничего не дам Аргентине, расстроила меня. К счастью, я взял свои слова назад. Это лучший пример: не сдаваться и не бросать начатое», — подчеркивал нападающий.

И дела у Лионеля пошли куда лучше — вместе со сборной Аргентины он дважды выиграл Кубок Америки (в 2021 и 2024 годах) и ЧМ-2022. А теперь серебро чемпионата мира — 2026 — после которого, похоже, может уйти уже по-настоящему.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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