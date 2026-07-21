Месси больше не сыграет за Аргентину? Пишут, что нападающий сообщил партнерам об уходе из сборной после ЧМ

«Боль сейчас очень сильна, и потребуется время, чтобы эта рана затянулась. Но я также сохраню в памяти все хорошее. Те матчи, которые мы сумели перевернуть, отдавая на поле все силы, навсегда останутся в истории. Поддержка всей страны, а также труд и самоотверженность команды вновь помогли нам оказаться среди лучших сборных мира. Сложно сейчас оценивать то, чего мы добились, но эта команда дошла до двух финалов чемпионата мира подряд. От всего сердца спасибо каждому за поздравления, поддержку и сообщения. Нам снова удалось объединить всю страну, почувствовать себя единым целым и вместе разделить огромную гордость за то, что мы аргентинцы. Также хочу поздравить сборную Испании с чемпионством», — написал нападающий в соцсетях.