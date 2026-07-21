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Месси вернулся в Аргентину после выступления ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины прилетел в родной Росарио, где несколько дней отдохнет со своей семьей после поражения в финале чемпионата мира.

Источник: Reuters

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вернулся на родину после выступления на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает TyC Sports.

39-летний Месси прилетел в родной Росарио, где несколько дней отдохнет со своей семьей после поражения от Испании (0:1) в финальном матче ЧМ-2026. Затем он вернется в США, чтобы присоединиться к «Интер Майами» и продолжить выступления в сезоне MLS. Пока неизвестно, когда это произойдет. Ближайшие матчи у «Интер Майами» будут дома с «Чикаго Файр» (22 июля) и в гостях с «Монреалем» (25 июля).

После поражения в финале аргентинские футболисты разошлись разными путями. В Буэнос-Айрес вернулись только 16 игроков, в столице их встретили тысячи болельщиков. Из самолета футболисты проходили по красной дорожке. Администрация аэропорта также выложила на газоне слово «Спасибо!». Игроки на открытом автобусе проехали по Буэнос-Айресу к тренировочной базе сборной, приветствуя собравшихся болельщиков, которые размахивали флагами, запускали фейерверки и скандировали песни в поддержку команды.

Месси и еще девять футболистов не полетели домой вместе с остальной делегацией. Как сообщала Ассоциация футбола Аргентины (AFA), часть игроков из США отправились в разные пункты назначения, чтобы «вернуться в свои клубы или начать период отдыха».

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти