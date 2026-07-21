Месси вернулся в Аргентину после выступления ЧМ-2026

39-летний Месси прилетел в родной Росарио, где несколько дней отдохнет со своей семьей после поражения от Испании (0:1) в финальном матче ЧМ-2026. Затем он вернется в США, чтобы присоединиться к «Интер Майами» и продолжить выступления в сезоне MLS. Пока неизвестно, когда это произойдет. Ближайшие матчи у «Интер Майами» будут дома с «Чикаго Файр» (22 июля) и в гостях с «Монреалем» (25 июля).