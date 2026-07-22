«Симон — топ-вратарь, но разве лучший на ЧМ? Мартинес даже финал провел сильнее». Колонка Черчесова

Испания победила, но я бы отметил уровень футбола команды — он во всех матчах был одинаковым. Высочайшим! «Красная фурия» не смогла забить только Кабо-Верде, во всех встречах демонстрировали свой стиль. Я бывал на играх Евро-2024, где первое место тоже взяли испанцы, и могу сказать, что больших нововведений от Луиса де ла Фуэнте на чемпионате мира мы не увидели. При этом качество футбола осталось таким же отличным.
В финале, конечно, сказалось, что Аргентина шла более сложным путем — имею в виду дополнительное время, победы на последних секундах. К тому же уже по ходу титульного матча из-за травм выпали два центральных защитника, Энцо Фернандес получил красную карточку. Это тот случай, когда все сложилось против. У Испании же — все игры по 90 минут. Уже этот факт дал преимущество. Плюс команда любит работать с мячом, контролировать его. Давления на ее ворота меньше — как и работы у голкипера.
Кстати, отдельно остановился бы на выборе лучшего вратаря ЧМ, которым стал Унаи Симон. У него высокий уровень, нет вопросов. Но мы же должны оценивать весь турнир. Даже финал Эмилиано Мартинес провел на порядок сильнее. Поэтому не до конца понимаю критерии выбора ФИФА.
Взять того же Родри, получившего «Золотой мяч» чемпионата мира. Это важный футболист для Испании? Думаю, очень важный. Но лучший ли на всей дистанции первенства? Килиан Мбаппе забил 10 мячей, Месси довел Аргентину до финала. Я не против Родри, он оказывает весомое влияние на систему футбола сборной Испании. Однако для выбора сильнейшего игрока — да и вратаря тоже — должны быть какие-то другие аргументы: более четкие, прозрачные и очевидные.
Но вернемся к Аргентине, чей путь к решающей встрече я затронул в начале. Слышал мнения, что судьи и ФИФА якобы помогали ей продвигаться по сетке плей-офф и чуть ли не вытащили в финал. Я с этим абсолютно не согласен. За них что, кто-то голы забивал?! Может, назначали решающие пенальти? Такого не происходило. А спорные моменты и свистки — все это случается в каждой игре. И когда натыкался на публикации с теориями заговора, они вызывали только удивление.
А восхищение вызвала игра Месси. Никто не ожидал, что он покажет футбол такого уровня — и я в том числе. Нужно отдать ему должное: Лионель не просто забивал маленьким командам, а, повторю, вывел свою сборную в финал! Но для победы не хватило свежести — и ему, и Аргентине в целом. Южноамериканцы пытались противостоять Испании — и опять-таки, по чьему-то мнению, делали это грязно. С чем я снова не согласен: конечно, Паредес позволил себе лишнего, но мы же знаем, с чего все началось. Футбол это, естественно, не красит. Но финалов без эмоций и борьбы не бывает.
Во всем остальном турнир удался — все очень красочно и зрелищно. С флагами, гимнами, телевизионными новшествами. Единственный минус — цены. Знаю, что стакан пива на стадионе стоил 18 долларов — около 1400 рублей. Это как? Футбол ведь для болельщиков. Обычных, а не VIP. Они могли себе позволить столько заплатить? А еще отдать сумасшедшие деньги за билеты — особенно на финал. 20 тысяч долларов за проход на стадион… 1,5 миллиона рублей! Как такое возможно? Конечно, позднее организаторы сами оценят, как все прошло, тем более это же первый турнир, который прошел в трех странах.
Ну, а мы возвращаемся к нашим реалиям — и готовимся к старту чемпионата России. Летние сборы с «Ахматом» успешно завершены. Один прошел в Новогорске, два других — в сербском Златиборе. Все запланированные контрольные матчи проведены, кроме одного. А уже 26 июля команду ждет первая официальная встреча в РПЛ, поэтому и скорректировали спарринги на сборах, дали отдых футболистам.
В общем, сделали то, что планировали. Конечно, без болячек не обошлось. Да и история с трансферным баном сказалась, хотя сама ситуация — нонсенс: получили запрет на регистрацию новичков из-за того, что готовы погасить задолженность, но не имеем технической возможности это сделать. В чем наша вина?
Но клуб нас поддержал, спортивный департамент тоже отработал здорово — еще до этой истории мы все свои трансферные потребности закрыли. Хотя даже не догадывались, что она вообще случится. Теперь руководство решает данный вопрос. Все, что от нас зависело, на сборах мы выполнили. Завершаем подготовку к сезону.
А на что будем способны, покажут только официальные матчи.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
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