«Симон — топ-вратарь, но разве лучший на ЧМ? Мартинес даже финал провел сильнее». Колонка Черчесова

А восхищение вызвала игра Месси. Никто не ожидал, что он покажет футбол такого уровня — и я в том числе. Нужно отдать ему должное: Лионель не просто забивал маленьким командам, а, повторю, вывел свою сборную в финал! Но для победы не хватило свежести — и ему, и Аргентине в целом. Южноамериканцы пытались противостоять Испании — и опять-таки, по чьему-то мнению, делали это грязно. С чем я снова не согласен: конечно, Паредес позволил себе лишнего, но мы же знаем, с чего все началось. Футбол это, естественно, не красит. Но финалов без эмоций и борьбы не бывает.