Американские вещатели получили рекордную выручку от рекламы на ЧМ-2026

А позже выяснилось, что у всего этого есть коррупционная предыстория. Она вскрылась во время расследования «ФИФА-гейта» (крупнейшего в истории организации коррупционного скандала). Выяснилось, что Fox в 2011 году, когда боролась с ESPN за права на показ ЧМ-2018 и ЧМ-2022, использовала инсайдерскую информацию от чиновников ФИФА, что дало телекомпании преимущество на аукционе. В 2017 году руководителям Fox предъявили обвинения в коррупции после показаний главного свидетеля по делу Алехандро Бурсако, экс-главы спортивной маркетинговой компании. Он сообщил о взятках чиновникам ФИФА со стороны Fox через офшорные компании.