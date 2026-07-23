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Американские вещатели получили рекордную выручку от рекламы на ЧМ-2026

Общая выручка от продажи рекламы на платформах Fox Sports и Telemundo/Peacock достигла $1,19 млрд. Больше всех получил телеканал Fox, только паузы на водопой принесли ему $300 млн.

Источник: Reuters

Чемпионат мира 2026 года принес американским вещателям рекордную выручку от продажи рекламы, сообщает Sportico со ссылкой на аналитический отчет компании Guideline.

По данным Guideline, общая выручка на платформах Fox Sports и Telemundo/Peacock достигла $1,19 млрд. Это на 170% больше, чем четыре года назад, на турнире в Катаре ($441,9 млн).

Столь впечатляющий рост объясняется несколькими факторами: проведением турнира в Северной Америке в удобное для телезрителей время, расширением числа участников с 32 до 48 команд и появлением перерывов на водопой, которые впервые ввели на ЧМ-2026.

Общий доход от стриминга составил $166,2 млн, что на 839% больше по сравнению со скромным показателем $17,7 млн от ЧМ в Катаре.

Основная доля выручки пришлась на традиционное телевидение (Fox и Telemundo) — $1,03 млрд (86% от общего объема), что на 142% больше, чем в 2022 году.

Общий объем трат Fox на телеправа на ЧМ-2026 составил $485 млн, сообщает New York Times. Издание пишет, что эта сумма примерно в три раза ниже рыночной, и называет такой дисконт результатом кулуарного соглашения между вещателем и ФИФА.

Дело в том, что Fox до этого владела правами на трансляцию на английском языке в США чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. На момент заключения того соглашения телеканал исходил из того, что оба турнира состоятся в традиционное летнее время. Но решение ФИФА перенести турнир в Катаре на ноябрь-декабрь означало для Fox, что показы будут конкурировать с такими популярными у зрителей турнирами, как НФЛ, НБА и НХЛ.

Fox имела законные основания оспорить контракт с ФИФА и потребовать огромную компенсацию. И чтобы избежать судебной тяжбы, руководство ФИФА в 2014 году предложило вещателю заключить соглашение на показ ЧМ-2026 года без проведения тендера.

А позже выяснилось, что у всего этого есть коррупционная предыстория. Она вскрылась во время расследования «ФИФА-гейта» (крупнейшего в истории организации коррупционного скандала). Выяснилось, что Fox в 2011 году, когда боролась с ESPN за права на показ ЧМ-2018 и ЧМ-2022, использовала инсайдерскую информацию от чиновников ФИФА, что дало телекомпании преимущество на аукционе. В 2017 году руководителям Fox предъявили обвинения в коррупции после показаний главного свидетеля по делу Алехандро Бурсако, экс-главы спортивной маркетинговой компании. Он сообщил о взятках чиновникам ФИФА со стороны Fox через офшорные компании.

В 2023 году бывший генеральный директор Fox International Channels Эрнан Лопес был признан судом Бруклина виновным в даче взятки. Однако через несколько месяцев окружной суд отменил это решение. Тяжба продолжается до сих пор.

Что до контракта с Fox на показ ЧМ-2026, то ФИФА впоследствии посчитала сумму сделки заниженной и собиралась оспорить ее. Но, как отмечает New York Times, после консультации с юристами организация от этого шага отказалась.

Отмечается, что Fox на ЧМ-2026 получил 70% от общего рекламного «пирога» — примерно $835 млн. Таким образом, чистая прибыль канала от турнира уже покрыла все затраты на права и производство.

Как отмечает издание, ключевую роль в успехе Fox сыграли паузы на водопой.

Цена на 30-секундный рекламный слот во время таких пауз начиналась от $200 тыс. на матчах группового раунда и доходила до $750 тыс. на играх с участием сборной США. А в финале за 30-секундный слот платили уже более $1 млн. По подсчетам Guideline, Fox заработал порядка $300 млн на рекламе в перерывах на водопой.

Испаноязычный канал Telemundo отказался от рекламы во время паузы на водопой. Из-за этого 20% англоязычных зрителей смотрели матчи ЧМ на Telemundo, утверждает Nielsen.

ЧМ против NFL

В 2026 году NBC впервые в истории американского телевидения продала несколько рекламных слотов на Супербоул дороже $10 млн за 30 секунд, а средняя цена слота составила около $8 млн.

По данным журнала VideoAge International, выручка от рекламы на Супербоуле-2026 оценивается в диапазоне $600−800 млн. А доходы от телерекламы за весь сезон NFL составили 5,9 млрд.

Также ранее стало известно, что финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между Испанией и Аргентиной побил рекорд по просмотрам в США. Трансляцию на каналах Fox и Telemundo суммарно посмотрели более 62 млн американцев.