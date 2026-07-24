Совет Европы выявил семь подозрительных матчей на ЧМ-2026. Но в ФИФА все отрицают

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники, ознакомившиеся с содержанием отчета, один из подозрительных эпизодов связан с нападающим сборной США Фоларином Балогуном. 2 июля после удаления форварда в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной (2:0) биржа Polymarket открыла рынок с вопросом: «Сыграет ли Балогун против Бельгии в ⅛ финала?».