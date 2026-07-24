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Совет Европы выявил семь подозрительных матчей на ЧМ-2026. Но в ФИФА все отрицают

Есть вопросы и к удалению Фоларина Балогуна.

Источник: Getty Images

Совет Европы опубликовал отчет, в котором говорится о семи эпизодах возможных договорных игр на чемпионате мира-2026, сообщает The Athletic со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада. При этом ранее ФИФА заявляла, что турнир прошел без признаков манипулирования матчами.

Сомнительная ничья Испании

Аномалии на букмекерском рынке обнаружила Группа Копенгагена — международная сеть организаций и экспертов по выявлению и предотвращению манипуляций в спорте, работающая под эгидой Совета Европы.

Специалисты проанализировали все 104 матча турнира и нашли семь эпизодов с «желтым статусом». Всего группа классифицирует события по четырем категориям: зеленый — нормальный уровень опасности, желтый — слегка повышенный, оранжевый — повышенный, красный — максимальный.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники, ознакомившиеся с содержанием отчета, один из подозрительных эпизодов связан с нападающим сборной США Фоларином Балогуном. 2 июля после удаления форварда в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной (2:0) биржа Polymarket открыла рынок с вопросом: «Сыграет ли Балогун против Бельгии в ⅛ финала?».

А 5 июля стало известно решение ФИФА по делу форварда: дисквалификацию приостановили, поэтому он действительно смог выйти на поле против Бельгии (1:4). Вскоре оказалось, что Фоларина «помиловали» после звонка президента Штатов Дональда Трампа главе футбольной федерации Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть наказание. Эта новость вызвала нешуточный скандал.

При этом для остальных 14 удаленных на турнире игроков аналогичные рынки не открывались, что вызвало у экспертов вопросы. Копенгагенская группа направила в ФИФА официальный запрос с требованием предоставить письменные разъяснения по «делу Балогуна».

Также в отчет попал эпизод с удалением южноафриканца Тембы Зване на 84-й минуте встречи с Мексикой (0:2), длительная проверка ВАР (3,5 минуты), после которой отменили гол испанца Феррана Торреса в игре с Саудовской Аравией (4:0), и аномально высокий объем ставок на то, что Испания не победит дебютанта турнира Кабо-Верде (0:0).

Подчеркивается, что 15 матчей ЧМ-2026 находились под усиленным наблюдением аналитиков — особое внимание было приковано к решающим играм группового этапа. Также «с точки зрения угроз честности соревнований» было проверено 12 основных спорных эпизодов.

В ФИФА нарушений не обнаружили

Примечательно, что 21 июля целевая группа ФИФА по обеспечению честности соревнований опубликовала собственные выводы. В отчете федерации говорится, что за турнир не было выявлено «никаких признаков манипулирования матчами или подозрительной деятельности, связанной со ставками».

«Рабочая группа создала надежную систему обмена информацией, оценки возможных угроз и координации своевременных действий. Мы благодарим всех участников за их опыт и приверженность работе во время турнира», — цитирует старшего менеджера ФИФА по вопросам честности соревнований Лиама Рича сайт организации.

В состав целевой группы ФИФА, помимо представителей Совета Европы, входили также специалисты шести континентальных конфедераций, федераций стран — хозяек турнира, ФБР, Интерпола, Министерства юстиции США, Sportradar и других организаций.

Подчеркивается, что федерация намерена использовать эту систему и на следующих турнирах, включая молодежные соревнования и женский чемпионат мира 2027 года.

Егор Сергеев