Сборную Испании могут вынудить отдать до трети призовых за победу на ЧМ-2026

Согласно американскому законодательству, выплаты иностранным спортсменам за деятельность в стране могут облагаться федеральным налогом вплоть до 30 процентов. Предполагаемая сумма выплат может составить около 16 миллионов долларов. К текущему моменту испанцы еще не оплатили этот налог. «Думаю, это грабеж. Мы хотим побуждать этих людей приезжать сюда и тратить свои деньги, а потом забираем у них значительную часть. Нам нужна более совершенная налоговая система», — так прокомментировал ситуацию американский конгрессмен Тим Берчетт.