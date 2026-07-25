Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
3
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Текстильщик
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Факел
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Зенит
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Опубликовано письмо Инфантино главе Ассоциации футбола Аргентины после ЧМ-2026

Текст письма президента ФИФА Джанни Инфантино в адрес Ассоциации футбола Аргентины после финала чемпионата мира — 2026 был опубликован Daily Mail. В нем глава организации поздравил президента AFA Клаудио Тапиа и сборную Аргентины с завоеванием серебряных медалей.

Источник: Sport24

"Я хотел бы еще раз выразить мои самые искренние поздравления в связи с этим важным новым достижением аргентинского футбола.

Чемпионат мира по футболу 2026 года останется в памяти как незабываемый праздник футбола, отмеченный захватывающими матчами, появлением новых талантов, присутствием великих звезд спорта и невероятной атмосферой на стадионах, заполненных болельщиками.

Великолепное выступление альбиселесте также сыграло решающую роль в том, чтобы сделать этот турнир исключительным событием, которое покорило миллионы любителей футбола по всему миру.

Прошу передать мои искренние поздравления всем, кто внес вклад в этот великолепный результат: игрокам, главному тренеру Лионелю Скалони, тренерскому и медицинскому штабам, а также, конечно, многочисленным болельщикам, которые поддерживали и вдохновляли команду на протяжении всего турнира.

Такие победы всегда являются результатом постоянной работы, профессионализма и внимания к деталям, а также страсти, самоотдачи и любви к этому прекрасному виду спорта. Все это говорит о многообещающем будущем и, без сомнения, откроет путь к новым большим успехам аргентинского футбола.

Желаю вам, уважаемый господин президент (Клаудио Тапиа), всего наилучшего в следующих соревнованиях и надеюсь вскоре снова увидеться с вами. С дружескими чувствами, Джанни Инфантино".

39