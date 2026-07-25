Опубликовано письмо Инфантино главе Ассоциации футбола Аргентины после ЧМ-2026

Такие победы всегда являются результатом постоянной работы, профессионализма и внимания к деталям, а также страсти, самоотдачи и любви к этому прекрасному виду спорта. Все это говорит о многообещающем будущем и, без сомнения, откроет путь к новым большим успехам аргентинского футбола.