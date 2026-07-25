Опубликовано письмо Инфантино главе Ассоциации футбола Аргентины после ЧМ-2026

"Я хотел бы еще раз выразить мои самые искренние поздравления в связи с этим важным новым достижением аргентинского футбола.
Чемпионат мира по футболу 2026 года останется в памяти как незабываемый праздник футбола, отмеченный захватывающими матчами, появлением новых талантов, присутствием великих звезд спорта и невероятной атмосферой на стадионах, заполненных болельщиками.
Великолепное выступление альбиселесте также сыграло решающую роль в том, чтобы сделать этот турнир исключительным событием, которое покорило миллионы любителей футбола по всему миру.
Прошу передать мои искренние поздравления всем, кто внес вклад в этот великолепный результат: игрокам, главному тренеру Лионелю Скалони, тренерскому и медицинскому штабам, а также, конечно, многочисленным болельщикам, которые поддерживали и вдохновляли команду на протяжении всего турнира.
Такие победы всегда являются результатом постоянной работы, профессионализма и внимания к деталям, а также страсти, самоотдачи и любви к этому прекрасному виду спорта. Все это говорит о многообещающем будущем и, без сомнения, откроет путь к новым большим успехам аргентинского футбола.
Желаю вам, уважаемый господин президент (Клаудио Тапиа), всего наилучшего в следующих соревнованиях и надеюсь вскоре снова увидеться с вами. С дружескими чувствами, Джанни Инфантино".